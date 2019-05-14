老市長的兒子「趕房客」 被控強制罪法院判了

2019-05-14 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



基隆市前市長林水木次子、市議員林沛祥把房子租給梁姓男子，委由胞兄林毅全權處理，因梁積欠2個月租金終止租約。林毅要求屋內林姓女子搬離並即換鎖，被檢方依強制罪嫌起訴。基隆地院審結，認為終止租約符合民法規定，也難認林毅對林女施用暴力達「強暴」程度，判林無罪；全案可上訴。

檢方起訴指出，林沛祥在2016年1 月5日與梁男簽訂房屋租賃契約書，租期是2016年1 月1日至2017年12月31日。梁男積欠租金2個月及未繳納相關稅金，林毅不循合法途徑解決，竟於2017年12月8 日將向梁男「租屋」的林女等人逐出房屋，還找鎖匠更換門鎖。

林毅還提出條件，要求梁男須清償租金及稅金，才准梁男和林女等人入屋取回影音設備、櫥窗內物品及廚房設備等物品，涉犯刑法強制罪。

林毅辯稱，2017年12月1 日通知梁男終止租約，並給梁1周時間搬離。1周後聯絡不到梁男，才去更換門鎖。當時有跟屋內的林女說明，林女及在場1名客人一同離開，他並未限制林女拿取屋內物品，並依民法對放置房屋內物品行使留置權。

法官認為，租賃契約書約定月租4萬5000元，每月30日前繳納，梁男在2017年8月至10月均僅繳3萬元，11月租金未繳，共欠租9萬元。林毅兩度向梁男催繳，兩人並相約2017年11月30日見面，但梁仍未繳納。林終止租約符合民法規定，屬有效，更換門鎖無妨害梁男行使權利或行無義務之事。

租賃契約約定梁男未經林沛祥同意，不得私自轉租。林毅供稱前往換鎖時，不知道林女有向梁男租屋，先前也不認識她。林女未經林沛祥或林毅同意承租房屋，自不得主張承租人權利，判林毅無罪。