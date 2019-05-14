酒後起口角 男子揮刀遭阻毆打友人成傷判6月

2019-05-14 10:55 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市陳姓男子去年10月底，在友人住宅喝酒，酒酣耳熱之際，母親叫陳回家，他不爽頂撞母親，友人覺得不應該，提點他幾句，未料，陳覺得面子掛不住，憤而返家拿取菜刀，持刀朝友人斜揮遭制止，陳拳打腳踢毆打友人頭、胸等多處擦挫傷，連牙齒也脫落，台南地院認陳犯傷害罪處6月徒刑，可上訴。

檢方認為，陳持刀朝友人身體由上往下斜砍，劃到衣服，隨遭友人以左手擋住陳持刀的右手腕，接著環抱其身體並推開，菜刀雖因而掉落地上。陳改以拳打腳踢友人，致頭部鈍傷合併臉部擦傷、前頸、前胸、後背等多處擦挫傷，及右上顎犬齒、側門齒、左上顎側門齒脫落等傷害。見友人傷重，陳才罷手離開，友人才到佳里奇美醫院就醫，倖免於難，認陳顯具殺人犯意而殺害友人未遂，依殺人未遂罪起訴。

陳辯稱，他沒有拿菜刀砍友人，菜刀是當天下午拿去陳姓友人要磨刀，因對方不在家，先放在他家騎樓，想說晚點再去找他。案發當時，他本來要回家了，結果想到自己的刀還沒有拿，不想要磨刀了，所以才又返回現場，但是友人不讓他離開，才會與友人發生扭打在地上。

台南地院合議庭認陳與友人素無私人恩怨，若陳意在殺人，應會以隱密方式且選擇偏僻的地點下手，而不致選在大門騎樓下；陳雖持質地堅硬的菜刀揮擊友人，但未造成其肉體傷害，而雙方扭打的傷勢，除右上顎犬齒、側門齒、左上顎側門齒脫落，仍須繼續治療外，其餘僅臉部擦傷、前頸、前胸、後背及雙肘等多處擦挫傷。