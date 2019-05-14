親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

郭台銘啟動抗韓四部曲 招招直擊韓國瑜的要害？

當美成了負擔，她選擇親手摧毀——繆思女神Nico的一生

干擾罷工期航班人力 工會機師偽造94筆意願表被告

2019-05-14 09:54聯合報 記者曾健祐╱即時報導

白姓機師為干擾罷工期間華航班次、人力，偽造94筆資料回傳。圖／報系資料照
白姓機師為干擾罷工期間華航班次、人力，偽造94筆資料回傳。圖／報系資料照
分享
華航空公司白姓機師擔任桃園市機師職業工會幹部，去年7月21日為干擾華航公司在機師工會發動罷工時的人力規劃、班機調整等，涉嫌冒用94筆同事姓名回傳公司發送的支援意願調查表，曝光後白坦承犯行，檢方考量其犯罪情節輕微，予以緩起訴處分，得向公庫支付5萬元。

檢警調查，白男（46歲）為了干擾華航公司在機師工會發動罷工時的人力規劃，以及航班調整正確性，去年7月21日晚上7點至隔天凌晨2點多，在桃園機場某華航貨機客艙內，未經其他同事同意、授權，就冒用他們名義或輸入虛擬員工姓名。

檢方查出，期間內白一共在華航公司航務處內部網頁，虛偽填載94筆華航發送的支援意願調查表並回傳，足以損害華航人力規劃與班機調整正確性，直到其中1名桂姓同事發現名字被冒用，向航警通報並提告偽造文書罪嫌。

訊時白坦承不諱，且有華航公司支援意願調查彙整資料、通聯調閱查詢佐證；檢方認為，白在華航航誤處內部網頁輸入員工編號、姓名的電磁紀錄，是表示各該人士回覆華航意願調查的證明，已構成偽造準私文書罪嫌。

檢方查，白所為時間緊密，為基於1個意思決定反覆及延續行為，屬於接續犯，應以1罪論處，但考量白無前科、犯後坦承，其行為所生危害非巨大，犯罪情節尚屬輕微，偵結予以緩起訴處分，命他期間內得向公庫支付5萬元。

華航機師罷工

相關新聞

色醫師麻醉女病患手術台硬上 妻裝針孔拍下獸行也挨告

2019-05-14 10:21

緬甸華僑燒死9命二審仍判死 律師：不能因他窮就嚴懲

2019-05-14 10:09

立院初審通過 散播核子事故謠言 致人於死可處無期刑

2019-05-14 00:29

警私赴港澳 2大過免職 基層「罕見」

2019-05-14 00:18

3貪案定讞 葉世文執行刑14年

2019-05-14 00:13

賣油給北韓 2台商1緩刑1無罪

2019-05-14 00:06

徐自強同案被告…關最久死囚 聲請再審駁回

2019-05-14 00:00

侵吞社區款項 總幹事判刑10月

2019-05-13 23:47

影／灌高粱後「想體驗偷竊感覺」 醉男闖民宅嚇壞居民

2019-05-13 21:59

熱水燙傷3月大男嬰 居家托育年輕保母：不知水溫變高

2019-05-13 19:43

新北議員陳科名涉收賄護航建商 遭法院裁定延押2個月

2019-05-13 18:35

影／台主改別人機台 「保夾」 百夾百中爽幫自己補貨

2019-05-13 16:34

雲林縣議員李建志違廢清法 未判刑確定卻得入獄執行

2019-05-13 16:29

檢舉幼教老師虐童被控誹謗 法官：家長是在保護兒子啊

2019-05-13 16:17

拒酒測被開罰 警因說錯一個字男子拿回駕照

2019-05-13 14:23

海上駁油北韓2案 高雄商人竟1無罪1免關

2019-05-13 14:18

工人搬鷹架被磚柱砸死 檢方認定雇用業者難逃干係

2019-05-13 14:09

外遇10年後情滅 小三在走廊上大喊「你的小一截」遭告

2019-05-13 14:02

開車撞傷女大生 電視台女主管反控：撞後我憂鬱了

2019-05-13 12:44

飼老鼠咬布袋…社區總幹事侵吞款項 零用金也不放過

2019-05-13 12:03

無辜？ 別車撞死人 兩停白實線車主過失致死起訴

2019-05-13 11:55

關最久的死囚提再審拚生機 最高法院駁回確定

2019-05-13 11:47

陳慶男住院一周喊睡不好 慶富案開庭只能延

2019-05-13 11:25

飯店客服主任與員工動口又動手 2女都被起訴

2019-05-13 10:58

弟弟買屋登記姊名 兩人都說房子是我的

2019-05-13 09:47

偷情男女用過床單賣給抓猴 旅館侵隱私判賠錢

2019-05-12 14:16

護理人員繫黃絲帶 小英：願做後盾

2019-05-09 12:38

影/前妻遭前夫掐脖子險斷命 婚姻存續爭吵爆發衝突

2019-05-07 10:42

建管人員涉賄被搜索 新竹縣府：配合調查、盡快釐清

2019-05-03 12:17

醉漢鬧「下半身失蹤」涉嫌公然猥褻 因這原因被判無罪

2019-05-01 20:47

抗議執法男女不一樣 嗆警「看見女生就硬了」判刑

2019-04-23 15:53

「我要讓你死」他不爽被打拿刀殺死對方得關14年半

2019-04-23 11:19

北市長安西大樓傳傾斜 無列管紀錄、技師趕赴現場

2019-04-18 14:06

討債要求發生關係「讓妳扣1萬」 強制性交判3年半

2019-04-08 12:36

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50

警政署重申加強出國差假審核 嚴懲違紀人員

2019-05-13 19:10

對法官丟石頭就對了？法官協會：司法不是服務業

2019-05-13 10:52
看更多

熱門文章

汐止車禍釀一死 女騎士遭輾斃頭顱破裂

2019-05-13 10:50

影／台主改別人機台 「保夾」 百夾百中爽幫自己補貨

2019-05-13 16:34

高市警到港澳33次還疑偽造文書 警局祭兩大過免職

2019-05-13 13:26

開車撞傷女大生 電視台女主管反控：撞後我憂鬱了

2019-05-13 12:44

國軍醫院爆醫師染毒 少校醫官採尿認吸食

2019-05-13 20:57

影／小貨車繩索拖地害死人 女騎士壓繩摔車慘遭輾斃

2019-05-13 16:54

好市多員工腳踩飲料當樓梯 網友：太噁心了吧

2019-05-13 14:19

休學少年橫行街頭當霸王 澎縣警方今逮8人

2019-05-13 19:08

國小教師性侵 家長提450萬國賠

2019-05-14 00:24

消防員不想捕蜂抓蛇 民間業者抓1條蛇賺3500元

2019-05-14 07:48

飼老鼠咬布袋…社區總幹事侵吞款項 零用金也不放過

2019-05-13 12:03

女騎士遭輾爆頭 李永萍提4點終結汐止交通噩夢

2019-05-13 18:27

國小狼師圖書館性侵女學生 被害者家長提450萬國賠

2019-05-13 13:43

謎片主角是我同學！ 他「不爭氣看完」後上網求助

2019-05-13 13:21

越配與網友一夜情產女 台夫檢出不孕症恍悟白養

2019-05-13 15:47

亞馬遜鸚鵡走失由警收留 不理眾人一見飼主喊「你好」

2019-05-13 21:25

無辜？ 別車撞死人 兩停白實線車主過失致死起訴

2019-05-13 11:55

葉世文貪汙案全數定讞 移回北監今裁定得關14年

2019-05-13 16:25

慘奪詐騙冒充來電冠軍 中華郵政教你如何辨別

2019-05-13 12:13

休旅車停停車格被撞歪 女車主請熱心民眾提供影像

2019-05-13 10:55

拒酒測被開罰 警因說錯一個字男子拿回駕照

2019-05-13 14:23

保大警察攔檢搜出海洛因 嫌犯反咬提告違法搜索

2019-05-13 15:04

網PO桃園夜生活真刺激 警查證是丟鞭炮啦！

2019-05-13 19:55

疑似未能顧癌父自責 上尉在車內燒炭自殺

2019-05-13 18:32

雲林縣議員李建志違廢清法 未判刑確定卻得入獄執行

2019-05-13 16:29

影／賊仔灣玻璃海灘觀景女子摔落10層樓深崖 出動海陸救人

2019-05-13 21:26

關最久的死囚提再審拚生機 最高法院駁回確定

2019-05-13 11:47

設局要替友出氣 男子車上開一槍下場超慘

2019-05-13 17:46

丈夫偕小三上旅館 妻子抓猴未找到證據法官仍判賠10萬

2019-05-13 11:48

外遇10年後情滅 小三在走廊上大喊「你的小一截」遭告

2019-05-13 14:02

貨車繩索垂地 害女騎士摔車亡

2019-05-14 00:09

影／樓梯間驚見大量毒品 永和警機智埋伏成功逮人

2019-05-13 16:36

色醫師麻醉女病患手術台硬上 妻裝針孔拍下獸行也挨告

2019-05-14 10:21

疑車速過快 花蓮自小客車衝進民宅騎樓

2019-05-13 11:53

影／台南自稱反同男子跨坐11樓頂 僵持近1小時被救下

2019-05-13 23:37

影／阿里山公路凌晨嚴重坍方 交通中斷預計下午5點搶通

2019-05-14 09:36

七旬翁講完「身體不行」秒斷訊 急壞胞妹深夜找人

2019-05-13 13:32

科技救災無人機上場 台南消防局今成立無人機救災中心

2019-05-13 15:05

對法官丟石頭就對了？法官協會：司法不是服務業

2019-05-13 10:52

警私赴港澳 2大過免職 基層「罕見」

2019-05-14 00:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top