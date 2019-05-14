干擾罷工期航班人力 工會機師偽造94筆意願表被告

2019-05-14 09:54 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



白姓機師為干擾罷工期間華航班次、人力，偽造94筆資料回傳。圖／報系資料照 分享 facebook 中華航空公司白姓機師擔任桃園市機師職業工會幹部，去年7月21日為干擾華航公司在機師工會發動罷工時的人力規劃、班機調整等，涉嫌冒用94筆同事姓名回傳公司發送的支援意願調查表，曝光後白坦承犯行，檢方考量其犯罪情節輕微，予以緩起訴處分，得向公庫支付5萬元。

檢警調查，白男（46歲）為了干擾華航公司在機師工會發動罷工時的人力規劃，以及航班調整正確性，去年7月21日晚上7點至隔天凌晨2點多，在桃園機場某華航貨機客艙內，未經其他同事同意、授權，就冒用他們名義或輸入虛擬員工姓名。

檢方查出，期間內白一共在華航公司航務處內部網頁，虛偽填載94筆華航發送的支援意願調查表並回傳，足以損害華航人力規劃與班機調整正確性，直到其中1名桂姓同事發現名字被冒用，向航警通報並提告偽造文書罪嫌。

訊時白坦承不諱，且有華航公司支援意願調查彙整資料、通聯調閱查詢佐證；檢方認為，白在華航航誤處內部網頁輸入員工編號、姓名的電磁紀錄，是表示各該人士回覆華航意願調查的證明，已構成偽造準私文書罪嫌。

檢方查，白所為時間緊密，為基於1個意思決定反覆及延續行為，屬於接續犯，應以1罪論處，但考量白無前科、犯後坦承，其行為所生危害非巨大，犯罪情節尚屬輕微，偵結予以緩起訴處分，命他期間內得向公庫支付5萬元。