立院初審通過 散播核子事故謠言 致人於死可處無期刑

2019-05-14 00:29 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ／台北報導



原能會主委謝曉星。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

立法院教育委員會昨初審通過「核子事故緊急應變法」修正草案，針對散播有關核子事故的謠言或不實訊息，足以造成公眾或他人損害，最高可罰新台幣一百萬元，致人於死者，可處無期徒刑。

原能會主委謝曉星表示，考量謠言或不實訊息的散播，已嚴重影響國人社交生活及社會安寧，「台灣民眾目前對於核災核子事故仍有高度恐懼」。為了阻絕謠言或不實訊息散播，造成無可回復的損害，有處罰必要。

但謝曉星也說，在處分條件上必須符合「故意」、「不實」、「造成危害」等三要件，才會依第卅一條之一進行處分；且因涉及刑罰，其違法事由的成立與否，是交由法院認定。

昨有立委提出修正版本，將罰金增列下限廿萬元。謝曉星表示，因罰金額度為行政院會議考量後所決定，因此建議仍維持行政院版本，以使相關罰則與修正後的災害防救法一致。

民進黨立委均認為，散步核子事故的謠言已經是非常嚴重，且針對散播核子事故，範疇相對單純，認定必須構成故意、不實且造成危害等要素，且是依循「災害防救法」概念進行修法，災防法已三讀通過，因此核子事故緊急應變法應可依政院版通過，不用再送協商。

通過的行政院版本為，散播有關核子事故的謠言或是不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或一百萬元以下罰金。若因而致人於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑；致重傷者，處三年以上、十年以下有期徒刑。