熱水燙傷3月大男嬰 居家托育年輕保母：不知水溫變高

2019-05-13 19:43 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



台北25歲蘇姓女子從事「居家托育」工作，去年4月遭控毆打3月大陳姓男嬰，隔日又用熱水燙傷男嬰致重傷害。今日士林地方法院首開，保母與陳父調解不成，蘇女否認犯罪，供稱男嬰撞到洗手台，燙傷部分則不知水溫為何變高。

蘇女沒有保母資格，而是幼保系畢業後，在月子中心工作，也從事居家托育，從男嬰滿月後，以日計價，全日托育照顧男嬰。她在庭上否認犯傷害罪、業務過失致重傷害罪。

她供稱，去年4月13日晚上10點左右，抓住男嬰腋下在幫忙洗背時，他突然翻身撞到洗手台，當時聽到扣輕響，男嬰臉頰紅紅的，立即冰敷15分鐘，隔日才發現有一個指節大的瘀青，幫忙推開瘀青才造成傷勢擴大。

蘇女向法官說，隔日和男嬰玩耍時發現他大便，即捲衣服、開溫水要幫他洗屁股，「測試溫水後才去抱小孩」，洗好屁股後，男嬰突然向後仰，衣服溼掉想順便幫洗澡。當時洗手台水沒關，幫他脫衣服時，手被水燙到，才發現水溫太燙，「寶寶的左腳泡在洗手台裡」，立即沖15分鐘冷水，並請室友幫忙叫救護車。

法官問，控制水溫有無過失？蘇女辯稱，有控制水溫，沒有動水龍頭，「不知道為何水溫突然變高」。辯護律師指出，男嬰受傷是事實，但蘇女沒有故意，另燙傷程度應未達到重傷害程度，聲請調閱男嬰的病歷資料。

38歲陳父在庭上表示，孩子遭燙傷後，傷口還在滲血，每1、2小時就要復健一次，左腳每天都在痛，不太用左腳學習踢、爬，目前孩子1歲4月，雖可以行走，但往左走容易跌倒，仍在醫院、基金會復健、回診。

男嬰左腿有二至三度燙傷，傷勢占體表面積13%，左腳燙傷後疤痕增生及攣縮，入住燙張加護病房，還經歷清創手術，小小年紀就應穿上彈性衣壓迫治療。

陳父的律師向法官表示，蘇女從事居家托育，應有義務避免讓男嬰頭部靠近堅硬物體。且若熱水器真的故障，水溫應是持續上升，懷疑保母放置的時間太長，或沒有做好溫水處理，才導致男嬰遭熱水燙傷。

律師指出，蘇女不具保母資格，請法院向社會局函查蘇女有無登記居家托育、是否有無遭裁處紀錄。法官諭知候核辦。