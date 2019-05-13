雲林縣議員李建志違廢清法 未判刑確定卻得入獄執行

2019-05-13 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林縣議員李建志投資經營一家環保公司，未如實申報，且依規定處理，將事業廢棄物租地掩埋，嚴重破壞環境，被依廢棄物清理法起訴，二審判刑8年，全案雖未判刑確定，但同案申報不實罪則被判10月不得上訴，等同判刑確定，依法需入監執行。

該案已於上月18日判決，李建志認為申報不實與違反廢清法是同一案，不應分開判決，他已提出抗告，但雲林地檢署今天則表示，只要判刑確定就能執行，即便被告提出抗告，也不影響執行，至於何時執行，將在接到判決相關公文後傳喚前來執行。

因此，李建志所涉的廢清法雖未判刑確定，但因其中申報不實案已不得上訴，致近期內將可能將面臨入監執行命運。

判決書指出，李建志為牟不法利益，長期非法外運一般事 業廢棄物棄置、回填，嚴重破壞環境，影響居民身心健康，迄今7年仍未清除完畢。李建志倚仗縣議員身分， 致令各執法機關於查緝過程中畏首畏尾，所以有宣告褫奪公權的必要。

判決書說，李建志明知應將收取的D類一般事業廢棄物，以添加水、固化劑、水泥等方式處理為水泥磚、消波塊、低強度抗壓性材料等產品後，才能外運出廠，但為節省成本獲取暴利，從2011年2月至隔年10月24日止，將未經合法固化處理的廢棄物，回填到斗六市、莿桐鄉及彰化縣田中鎮等地，非法外運量達1萬4879.47公噸 。

李建志被依廢清法、申報不實、開具虛偽證明及逃漏稅等罪，於上月18日被判刑8年併科罰金480萬元，褫奪公權6年，其中申報不實部分判10月確定。

李建志今天手機一直關機，但稍早曾對媒體說，申報不實案是附帶在廢清等案中併案審理，亦應併案宣判，但法官卻分開判決，所以已委請律師提出抗告。

雲林地檢署主任檢察官黃怡華表示，被告涉及多罪併案審理，但法官可依《刑訴法》第409條，將其中判刑確定的先執行，即使被告提出抗告也不影響執行，除非抗告成功再放人，所以檢方待接獲判決相關公文後再依法傳喚執行發監。