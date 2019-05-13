川普對中國加稅 郭台銘：我沒資格跟人家做朋友

2019-05-13 15:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘有意代表國民黨角逐2020大選，在「吳郭會」後，媒體提問「好朋友川普拋出貿易關稅加稅」的政策並詢問郭台銘對策時，郭台銘語出驚人表示「我沒有資格跟人家做朋友。」

對媒體提問，郭台銘回應說，「這是一個大問題，川普是我很尊敬的美國總統，他並不是我的好友，我沒有資格跟人家做朋友，只能說他是專注拚經濟的總統，我就不特別在這邊提美中貿易戰了。」

郭台銘強調，「我的政策是希望台灣在貿易戰中能夠『做一個左右逢源的受益者』，而不應是左支右拙的被支配者，這是我的觀念。」

郭台銘因響應川普美國製造政策，帶領鴻海集團在威斯康辛州設立面板廠，成為川普的坐上賓，被他大讚是「好朋友」、「成功的商人」，成為史上第一個台灣企業家進入白宮會見美國總統案例。

而郭董5月初赴美，前往威州視察面板廠設廠進度，同時特地飛往華盛頓，前進白宮與川普見面。當時，他在臉書上特別強調，自己與川普的好交情。

郭台銘先前表示，「為什麼川普預先知道我已經是國民黨總統初選參選人後，仍然願意邀我進入白宮會談五十分鐘，說我是他的好朋友。我相信民眾的眼睛是雪亮的，因為郭台銘會創造價值、能維持和平並能真正創造多方多贏。」

郭台銘當時指出，「此趟美國行，再度走進白宮，是一件值得高興的事。去年我到白宮是以一個企業投資者的身分，今年我多了一個身份，表達了要為中華民國服務的意願，為了中華民國的發展而來。我與好朋友川普，都將在明年爭取成為國家領導人的職務，川普告訴我，這是一個Tough job，一個極富挑戰的工作。」