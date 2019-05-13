拒酒測被開罰 警因說錯一個字男子拿回駕照
陳姓男子去年9月間疑似酒駕遭警追到家門口要求酒測，但男子拒測，被罰九萬元並吊銷駕照，他質疑執法過當申訴並提行政訴訟，彰化地院查看密錄器發現員警雖在路上已對陳男鳴笛要求停車但男子未立即停車，之後員警告知陳男拒測法律效果時，將「吊銷」駕照誤講成「吊扣」駕照，程序上有瑕疵，法官雖維持9萬拒測罰鍰，但撤銷「吊銷駕照」處分。
判決書指出，彰化陳姓男子去年9月4日開車因拒絕酒測被開單，依道路交通管理處罰條例處9萬元罰鍰，吊銷駕照，並應參加道路交通安全講習，陳男指出，他開車返家車停好了，警員卻從門口跑進來問他是否從燒烤店出來，他回答「沒有，你可去查」，警員要對他就測，他回說「我人已經在家裏面了，拒絕酒測。」陳男認為，燒烤店到他住所約2公里，警員都未攔檢，不解為何人已到家才要酒測，認為執法過當。
法官勘驗警員密錄器，發現畫面一開始警車就尾隨陳男車輛之後，途中使用廣播並鳴警笛要求車輛停車，但陳男一路沒停開回住處，警員之後下車聞到男子身上有酒味要求酒測，陳男拒測後，警員告知拒測法律效果時指出，「你現在拒測，你現在就是我們罰款9萬元，還要去上道路安全講習，然後駕照吊扣3年」，法官考量，警員將「吊銷」駕照的法律效果錯誤告知為「吊扣」駕照，可能讓當事人產生錯誤判斷，准許撤銷「吊銷駕照」，可上訴。
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