拒酒測被開罰 警因說錯一個字男子拿回駕照

2019-05-13 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



陳姓男子去年9月間疑似酒駕遭警追到家門口要求酒測，但男子拒測，被罰九萬元並吊銷駕照，他質疑執法過當申訴並提行政訴訟，彰化地院查看密錄器發現員警雖在路上已對陳男鳴笛要求停車但男子未立即停車，之後員警告知陳男拒測法律效果時，將「吊銷」駕照誤講成「吊扣」駕照，程序上有瑕疵，法官雖維持9萬拒測罰鍰，但撤銷「吊銷駕照」處分。

判決書指出，彰化陳姓男子去年9月4日開車因拒絕酒測被開單，依道路交通管理處罰條例處9萬元罰鍰，吊銷駕照，並應參加道路交通安全講習，陳男指出，他開車返家車停好了，警員卻從門口跑進來問他是否從燒烤店出來，他回答「沒有，你可去查」，警員要對他就測，他回說「我人已經在家裏面了，拒絕酒測。」陳男認為，燒烤店到他住所約2公里，警員都未攔檢，不解為何人已到家才要酒測，認為執法過當。