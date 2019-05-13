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海上駁油北韓2案 高雄商人竟1無罪1免關

2019-05-13 14:18聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄檢調去年查獲油商陳世憲涉4度出船，疑在公海賣2萬多噸石油給北韓、莊姓貿易商涉載7000噸柴油與北韓交易，2案皆遭起訴。但高雄地院審理後，認定陳世憲犯4個偽造文書罪判拘役119天、宣告緩刑2年免關；莊更僅是「仲介」負責載油去香港給買主，難證實莊知道柴油後續被賣去何處，判無罪。都可上訴。

高雄地檢署指出，收受判決以後，與承辦檢察官研議是否上訴。

判決指出，陳世憲為比利恩油品集團（BILLION BUNKER GROUP）實際負責人，將集團旗下船舶比利恩18號（已更名國王之路），登記於設籍英屬維京群島的公司「Bunker Taiwan Group Cooperation」；另艘比利恩88號（已更名雙牛），則登記在設籍馬紹爾群島的公司「Billion Bunker Group」。

陳世憲於2017年1、2及12月間，謊報比利恩18號、比利恩88號將出口香港，卻至台中港購入石油，再載運到東海附近的公海，和綽號「大黃」與「阿弟仔」的油品仲介人聯繫後，待款項入賬，就幫買家進行加油業務。

由於陳世憲認罪，法官以他4度不實出口報關、共運出2萬8000多噸石油，以4個行使業務登載不實文書罪判拘役119日，易科罰金35萬7000元，考量陳無前科應知道警惕，宣告緩刑2年並支付公庫12萬元。

莊姓貿易商被控以2600萬元購入「金穗輪」，於2017年11月在台中港購入7000噸柴油後，報關出口要去香港，卻到東海附近的公海將柴油以船對船方式輸油給北韓油輪「CHOU MA SAN」，違反聯合國安理會制裁決議。

不過莊矢口否認犯罪，辯稱幫油商找買主，才牽線香港的油品買賣商人「蔡總」，並收取每桶0.1美元的仲介費，「金穗輪」當時也租給蔡總，並不清楚後續油品運去哪，更不知赴公海域駁油。

合議庭傳喚相關證人，都證稱莊姓貿易商只是「掮客」，也無事證指此起7000噸海上駁油案發生時，莊實際掌控「金穗輪」，所以莊錦宏對於出口報單上「目的地國家及代碼」應無決定權，無法認定犯偽造文書罪。

陳世憲所有的比利恩88號，現已更名雙牛。記者林伯驊／翻攝
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高雄商人陳世憲涉報關不實，4度購入共2萬多噸石油出海。圖／本報資料照
高雄商人陳世憲涉報關不實，4度購入共2萬多噸石油出海。圖／本報資料照
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香港北韓偽造文書
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