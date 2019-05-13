外遇10年後情滅 小三在走廊上大喊「你的小一截」遭告

2019-05-13 14:02 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



已婚的吳姓男子在台北市華西街結識比他小22歲的黃姓婦人，兩人外遇10年，之後情變，吳妻也控告黃婦相姦、請求民事賠償。台北地院判黃婦3月徒刑，得易科罰金確定，民事部分上月判須賠40萬元。黃婦由愛生恨，出庭時遇見吳，選在紅綠燈處、法庭走廊大斥「你的○○(生殖器台語)小一截，不要臉」，被依公然侮辱罪處拘役40日；吳求償，高等法院判黃婦賠8萬8098千元確定。

吳姓男子2006年和黃婦相識，交往的十年間不是在華西街、就是在康定路黃婦家約會，性交至少50次。因黃婦和與吳感情生變，衍生多起訴訟，吳的女兒發現家裡經常有法院寄來的開庭通知，吳妻才知他婚外情。

黃婦則說，吳全家人都認識她，她被吳利用了10年卻還想復合，並表示一復合就會統統撤告，但她不想跟一個「殘忍的老人」在一起。她訴苦，吳妻中風，兩個嫁出去的女兒沒空照顧吳，都是她負責「照顧」，到後來沒想到成了被告，連律師都說她「太老實了」。

吳表示，兩人在2016年1月分手，9月5日時到台北地院刑事庭開庭，黃婦卻在路上羞辱他「你的○○一小截，不要臉」；9月19日，再到新北地院家事法庭開庭時，又在走廊上被罵同樣的話，他覺得名譽遭侵害，兩次各請求4000元賠償。

黃婦2017年10月31日因膝蓋問題，到雙和醫院接受右膝膝關節鏡並前十字韌帶重建、內側半月軟骨部分修整手術，他當時支付了7萬多的醫療費，還墊付8500元膝關節支架費用，也要求返還不當得利。