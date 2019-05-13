開車撞傷女大生 電視台女主管反控：撞後我憂鬱了

2019-05-13 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



某無線電視台新聞部黃姓高階女主管，開車擦撞騎機車的女大學生，造成女大生人車倒地，身上多處受傷，被控過失傷害罪，不過，黃女聲稱，發生車禍後自己罹患憂鬱症，與女大生有關，反控對方過失傷害，台北地檢署今天偵結，起訴黃女，不起訴女大學生。

黃姓女主管歷任廣播、平面、電子媒體，曾在「優質新聞發展協會」、「台灣媒體觀察教育基金會」聯手成立的「台灣事實查核中心」服務，現任職大學新聞研究所兼任助理教授，車禍之後接任無線電視台新聞部的經理職務。

台北地檢署偵辦認為，依照黃女所陳述，當她行經路口一半時，號誌忽然變成紅燈，但依規定，她應該停下車來並注意左右兩方向有無來車，卻繼續行駛，致撞上女大生的機車，黃女有過失責任。

至於黃女反控騎機車的女大生部分，檢察官調查說，黃女聲稱她因為發生車禍而罹患憂鬱症，但黃女是否罹病，與女大生的行為沒有因果關係，女大生無過失責任，起訴黃女的同時，一併對女大生作出不起訴處分。

2018年5月1日上午10時30分，黃女駕駛福斯汽車，從台北市忠孝西路往東方向行駛，車行經中山南北路交叉口，與女大生的機車擦撞，女大生人車倒地，多處擦、挫傷，事後控告黃女過失傷害，黃也附上醫院診斷證明對女大生提告過失傷害罪。

黃女辯稱，她剛開車進入路口時，交通號誌是綠燈，通過停止線後才轉為黃燈，沒想到她還在路口時燈號又轉成紅燈，只好繼續前行，矢口否認違規等。