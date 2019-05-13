飼老鼠咬布袋…社區總幹事侵吞款項 零用金也不放過

2019-05-13 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



基隆市擔任社區總幹事的羅姓男子，趁業務之便侵佔社區管委會款項，連住戶裝潢施工回饋社區電費4000元也納為己有，合計45萬1016元。基隆地方法院審結，依業務侵佔罪判羅有期徒刑10月；全案可上訴。

判決指出，羅男於2017年4月28日至12月底受僱公寓管理公司，被派遣到基隆安樂區一處公寓大廈擔任總幹事，負責收取、保管及支付各項費用，及處理社區各項業務。

羅男意圖不法所有，多次侵佔管委會款項，除收取住戶裝潢回饋社區電費4000元未交付管委會，還侵吞管委會應轉交住戶的7000補助款。

社區管委會應交付機械公司電梯維修費用29萬5645元，應交付機電公司維修費用9萬3800元，羅也私自偽刻信用合作社戳記，蓋在信合社匯款申請單「收訖戳記」欄內，偽造不實匯款單黏貼在請款單，掩飾侵吞犯行。

社區召開區分所有權人會議發放出席費，羅男領取出席費共5萬元，但僅發放3萬6900元，剩餘中飽私囊。另有住戶繳交管理費3萬3500元，社區零用金3971元也被羅男侵佔。