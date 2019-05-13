無辜？別車撞死人 兩停白實線車主過失致死起訴

2019-05-13 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市龍井區台灣大道5段41號的地下停車場，去年4月間發生一起死亡車禍，茆姓男子從停車場車道欲右轉離場時，因路旁有兩輛停在白實線上的貨車擋住他的視線，茆開出時，碰撞在慢車道騎車的王姓女子，王女顱內出血不治，車禍鑑定報告出爐後，認定茆未注意左右來車是肇事主因，但兩停在白實線上的貨車車主，因車輛阻礙視線，屬肇事次因，三人今天都被檢方依過失致死罪起訴，停車的車主喊冤「沒畫紅線，10幾年來都這樣停」。

判決書指出，徐姓（56歲）、李姓男子（56歲）在去年4月12日上午將貨車停放在灣大道5段41號的道路邊緣，並緊靠路線停在白實線上，茆姓男子（27歲）在當天上午7時許，欲開車從該處的地下停車場駛離，至該處的慢車道時，因兩貨車阻礙視線，加上茆疑疏忽，沒有注意左右來車，貿然駛入慢車道時，碰撞騎經該處的王姓女子。

王女經碰撞後倒地，送醫急救後因顱內出血，在隔天宣告不治。台中市車輛行車事故鑑定委員會的鑑定意見書出爐，認定茆疏於注意，未禮讓行進中車輛優先通行，為肇事主因，徐、李二人停放的位置，妨礙通行、影響視線，是肇事次因。

全案依過失致死罪嫌偵辦茆等三人，三人都喊冤，茆辯稱他有減速慢行，也有打方向燈，該注意的都有注意，徐、李二人辯稱，該處是市府繪製的交通規線，兩人停車的後方還有5輛車都是停在白實線上，10多年來都是這樣停，「若這樣停車會妨礙視線，應該早已發生多起車禍」。