疑車速過快 花蓮自小客車衝進民宅騎樓

2019-05-13 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



今日上午在花蓮市和平路與林政街口，有一部白色自小客車疑似車速過快，衝撞進民宅騎樓，警方獲報前往現場處理，幸無任何人員受傷，而駕駛人經酒精測試酒測值為零，肇事原因目前由警方釐清中。