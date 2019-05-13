丈夫偕小三上旅館 妻子抓猴未找到證據法官仍判賠10萬

2019-05-13 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



已婚男子阿順（化名）和小三2017年相偕到新北市汽車旅館同處一房，妻子到場「抓猴」，雖未找到通姦證據，請求民事精神賠償，台南地院法官認為，社會上孤男寡女一起到摩鐵，有同意發生性行為的意涵，依此社會觀念，兩人交往顯逾一般男女社交界限，足認破壞阿順妻子的家庭婚姻幸福，構成侵權行為，判阿順與李女須連帶賠償10萬元給阿順妻子，全案可上訴。

阿順妻子主張，她和男子阿順（化名）2004年間結婚，她在家含辛茹苦養育3名兒女、幫忙先生從事搬運工作。沒想到，先生私下和李女有不正當曖昧關係，李女還曾於2017年8月約她外出談判，李女還爆料「從2016年就跟先生睡在一起」。

2017年9月下旬，阿順向妻子謊稱要出差到台北，卻是和李女相約到北部幽會，兩人於同年9月28日在新北市1家汽車旅館共處一室，涉及通姦行為，已破壞家庭婚姻圓滿。阿順妻子向先生和小三求償300萬元精神慰撫金。

李女供稱，她會講「2016年起就跟阿忠睡在一起」這話，是阿順叫她講的，這麼承認後，阿順妻子就不會再跟阿順吵架，並不是真的與他在一起。她與阿順雖到汽車旅館共處一室，但沒有發生性關係的不當行為。