關最久的死囚提再審拚生機 最高法院駁回確定

2019-05-13 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



犯下富商黃春樹擄人撕票案的黃春棋，2000年死刑定讞後至今尚未執行，是國內關最久的死囚，而同案的被告徐自強3年前獲無罪確定，黃春棋以有新事證為由聲請再審，最高法院裁定駁回聲請確定。

黃春棋1995年9月1日被控與徐自強、陳憶隆及黃銘泉，共謀擄走建商黃春樹，殺害後向家屬勒贖7千萬元，在汐止山區挖洞棄屍，警方先後逮捕黃春棋、陳憶隆，兩人都咬出共犯黃銘泉、徐自強。黃銘泉潛逃泰國身亡，徐自強案發9個月後投案，堅稱自己清白。

黃春棋、陳憶隆原與徐自強都在2000年4月27日被判死刑定讞，因徐自強的爭議，連帶讓黃、陳成為國內判決確定卻最久未執行的死刑犯，至今19年尚未執行。徐自強因此案被收押逾16年，從一審到高院更五審都判死，被最高法院判死刑定讞後，律師團聲請釋憲成功，大法官作出影響國內刑事訴訟制度的五八二號解釋指出，共同被告自白不能當成有罪認定的唯一證據。

徐自強在高院更九審判決無罪，最高法院2016年10月13日判徐無罪確定，黃春棋2017年也以有「新事實、新證據」為由聲請再審、停止執行刑罰等，高等法院裁定駁回聲請。