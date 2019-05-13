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陳慶男住院一周喊睡不好 慶富案開庭只能延

2019-05-13 11:25聯合報 記者林伯驊╱即時報導

慶富董事長陳慶男今天原本預計以證人身分出庭，但坐輪椅上被推入法庭，馬上表示在醫院...
慶富董事長陳慶男今天原本預計以證人身分出庭，但坐輪椅上被推入法庭，馬上表示在醫院睡不好，審判長於是裁定延至下周一再開庭。圖／本報資料照
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慶富涉嫌詐貸63億案今天上午再度開庭，不過在押中的慶富董事長陳慶男坐推著輪椅被推進法庭，就說身體很不舒服，表示上周住院期間「在那都不能睡」，審判長語帶無奈指出，陳的身體沒緊急狀況，且上周五就出院，仍對陳說「考量年紀大，給你多休息一周」；原預計陳慶男今以證人身分訊問，延至下周一。

慶富涉詐貸案審理進入後段，高雄地院預計6月17日、24日進行結辯庭，此外受害第一銀行、華南銀行、彰化銀行另提附帶民事訴訟。

陳慶男（78歲）除了是詐貸案被告，但慶富公司另對前執行長簡良鑑提告涉違反營業秘密法，陳是公司代表人，合議庭原訂今由他作證釐清案情，但陳今天約10點被推進法庭後，隨即先開口說「今天很不舒服，可以不要問嗎？」，他表示，上周住院期間，隔壁床癌末病患一直喊痛，另名是疑似酒精中毒的，在那都不能睡。

審判長林書慧質疑「不是上周五就回看守所了？已多休息2晚了」，陳仍堅持今天恐怕無法正常表達意見，林書慧只好說「不是今天就是下周問」，考量年紀大給他多一周休息，但也強調，經向看守所了解，陳的身體沒有緊急狀況。

陳慶男還押時，對妻子陳盧昭霞說「頸動脈硬化」，隨即被法警推出法庭。據了解，陳慶男是在5月3日認為自己疑有中風徵兆住院檢查，直到7日出院。

陳慶男慶富詐貸
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