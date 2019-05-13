對法官丟石頭就對了？法官協會：司法不是服務業

2019-05-13 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



立法院正審議法官法修正草案，其中「開放訴訟當事人直接請求評鑑」、「評鑑專委比照簡任十三職等，召集人為特任官」等條文爭議最大，審、檢、辯、學界都發生質疑，法官協會今天早上更是第三度發新聞稿，說明擔憂。法官協會指出，是否讓訴訟當事人直接請求評鑑法官、甚至無限擴大請求評鑑主體的範圍，是各方爭論的焦點。

有法界人士感慨，許多民眾不了解司法而誤解司法，但審、檢、辯、學的回應太過「專業」，說明「不接地氣」，民眾如果看到立法委員的版本，反而會覺得「很合理啊」。另外，民團長期和檢、審間的角力，一般民眾難以理解，尤其民團常倚靠立法委員幫忙發聲，掌握議題話語權，法界跳出來質疑，反落「抵抗改革」口實，有苦難言。

法官協會表示「司法審判不是服務業」，訴訟當事人可以上訴，但「不要客訴」。在案件的審判中，法官是中立的第三者，根據雙方當事人的主張及證據，依法審判，訴訟當事人或犯罪被害人對於判決不服，可以依法提上訴救濟。但是司法審判並不是服務業，不可能討好每位「顧客」（當事人），判決結果必有勝敗，不可能讓每位人民都滿意。

法官協會指出，如果讓當事人、犯罪被害人可以直接「客訴」（請求評鑑法官），不但會使評鑑制度淪為有心人士不當干擾司法公正及審判獨立的手段，更可能因為大量濫行評鑑請求，排擠真正需要進行評鑑案件的審查，因此堅決反對當事人等得「直接」請求評鑑法官的修法方向。

再者，修正草案不僅讓當事人、被害人得直接請求評鑑，甚至毫無限制擴張得請求評鑑的個人及團體，宛如「法官審判被告，群眾公審法官」，法官協會職稱荒謬。

協會解釋，現行法已規定對法官負有職務監督責任的所屬機關、上級機關、對應檢察署及律師公會等機關、團體都可以請求評鑑，如果再開放當事人和犯罪被害人也可以直接請求評鑑，就沒有維持「經目的事業主管機關核可之團體亦得請求評鑑」規定的必要。

立法委員尤美女等人提的法官法修正草案中，當事人、被害人、證人、鑑定人、辯護人、代理人、輔佐人與所有參與訴訟程序的人，以及經許可的團體，甚至連「經常性業務與法官職務行使有所關聯」的團體，像是法律扶助基金會、南洋臺灣姊妹會、台灣國際勞工協會都可以請求評鑑。

法官協會指這樣包山包海、浮濫擴張評鑑請求權人，無異使所有人成為監控法官審判的「老大哥」，任何人一有不滿，「都可對法官丟石頭」，形同群眾公審法官，司法公正和審判獨立將蕩然無存。