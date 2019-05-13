親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

吳郭會3點聲明 郭台銘：初選納入手機民調、公開辯論

大罵「草包立委」 陳凝觀批藍政客只會蹭韓國瑜

對法官丟石頭就對了？法官協會：司法不是服務業

2019-05-13 10:52聯合報 記者王宏舜╱即時報導

立法院正審議法官法修正草案，其中「開放訴訟當事人直接請求評鑑」、「評鑑專委比照簡任十三職等，召集人為特任官」等條文爭議最大，審、檢、辯、學界都發生質疑，法官協會今天早上更是第三度發新聞稿，說明擔憂。法官協會指出，是否讓訴訟當事人直接請求評鑑法官、甚至無限擴大請求評鑑主體的範圍，是各方爭論的焦點。

有法界人士感慨，許多民眾不了解司法而誤解司法，但審、檢、辯、學的回應太過「專業」，說明「不接地氣」，民眾如果看到立法委員的版本，反而會覺得「很合理啊」。另外，民團長期和檢、審間的角力，一般民眾難以理解，尤其民團常倚靠立法委員幫忙發聲，掌握議題話語權，法界跳出來質疑，反落「抵抗改革」口實，有苦難言。

法官協會表示「司法審判不是服務業」，訴訟當事人可以上訴，但「不要客訴」。在案件的審判中，法官是中立的第三者，根據雙方當事人的主張及證據，依法審判，訴訟當事人或犯罪被害人對於判決不服，可以依法提上訴救濟。但是司法審判並不是服務業，不可能討好每位「顧客」（當事人），判決結果必有勝敗，不可能讓每位人民都滿意。

法官協會指出，如果讓當事人、犯罪被害人可以直接「客訴」（請求評鑑法官），不但會使評鑑制度淪為有心人士不當干擾司法公正及審判獨立的手段，更可能因為大量濫行評鑑請求，排擠真正需要進行評鑑案件的審查，因此堅決反對當事人等得「直接」請求評鑑法官的修法方向。

再者，修正草案不僅讓當事人、被害人得直接請求評鑑，甚至毫無限制擴張得請求評鑑的個人及團體，宛如「法官審判被告，群眾公審法官」，法官協會職稱荒謬。

協會解釋，現行法已規定對法官負有職務監督責任的所屬機關、上級機關、對應檢察署及律師公會等機關、團體都可以請求評鑑，如果再開放當事人和犯罪被害人也可以直接請求評鑑，就沒有維持「經目的事業主管機關核可之團體亦得請求評鑑」規定的必要。

立法委員尤美女等人提的法官法修正草案中，當事人、被害人、證人、鑑定人、辯護人、代理人、輔佐人與所有參與訴訟程序的人，以及經許可的團體，甚至連「經常性業務與法官職務行使有所關聯」的團體，像是法律扶助基金會、南洋臺灣姊妹會、台灣國際勞工協會都可以請求評鑑。

法官協會指這樣包山包海、浮濫擴張評鑑請求權人，無異使所有人成為監控法官審判的「老大哥」，任何人一有不滿，「都可對法官丟石頭」，形同群眾公審法官，司法公正和審判獨立將蕩然無存。

法官協會也認為，如果立法院執意要通過由當事人等直接請求評鑑的規定，主管機關應訂定相關配套措施，並充分徵詢法官群體意見，降低對司法公正、審判獨立的負面衝擊。主管機關應於充分徵詢法官群體意見後，在相關子法中，明定請求評鑑須踐行的具體程序、建立嚴謹的審查與初步調查機制，和有效率的篩選與決議方式，防止濫行請求干擾法官正常職務，並避免評鑑委員會遭大量案件癱瘓。

中華民國法官協會上午第三度發聲明，指出司法不是服務業，如果讓當事人、犯罪被害人可...
中華民國法官協會上午第三度發聲明，指出司法不是服務業，如果讓當事人、犯罪被害人可以直接「客訴」（請求評鑑法官），評鑑制度將淪為有心人士不當干擾司法公正及審判獨立的手段。記者王宏舜／攝影
分享

立法院尤美女
獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

飼老鼠咬布袋 社區總幹事侵吞款項 零用金也不放過

2019-05-13 12:03

無辜？別車撞死人 兩停白實線車主過失致死起訴

2019-05-13 11:55

疑車速過快 花蓮自小客車衝進民宅騎樓

2019-05-13 11:53

丈夫偕小三上旅館 妻子抓猴未找到證據法官仍判賠10萬

2019-05-13 11:48

關最久的死囚提再審拚生機 最高法院駁回確定

2019-05-13 11:47

陳慶男住院一周喊睡不好 慶富案開庭只能延

2019-05-13 11:25

飯店客服主任與員工動口又動手 2女都被起訴

2019-05-13 10:58

弟弟買屋登記姊名 兩人都說房子是我的

2019-05-13 09:47

燿華電子董座張元銘 繳2億保證金出境

2019-05-12 23:54

酒駕撞死人…情侶吵架惹禍

2019-05-12 23:54

領薪水又賣8億產品給公司 資深經理被前妻檢舉兩頭賺

2019-05-12 21:36

他的美屋違建故意不拆 檢方建請法院全棟沒入再拆

2019-05-12 19:59

偽造合約讓租客繳ETC通行費 租車公司員工被起訴

2019-05-12 17:10

小黃司機違停擋到垃圾車 衝撞清潔隊員被判刑

2019-05-12 15:33

偷情男女用過床單賣給抓猴 旅館侵隱私判賠錢

2019-05-12 14:16

西門町再現迫銷愛心商品 警強力取締「一定辦你！」

2019-05-12 14:15

失聯移工鑽垃圾堆躲警察 拚命跑百米仍遭逮捕

2019-05-12 13:59

外籍移工酒駕棄車拒撿 勇警追捕手腳挫傷

2019-05-12 13:24

夜市公然聚賭 莊家幫繳電話帳單規避被警識破

2019-05-12 12:34

陪媽吃完母親節餐 年輕騎士被酒駕休旅車撞飛

2019-05-12 12:27

在押酒駕男向撞死高三生上香 檢：不可能同意

2019-05-12 12:24

媽咪團購等出火氣 群組一句「神經病」惹官司上身

2019-05-12 11:51

台南新設4測速照相點 16個月「吸金」2500萬

2019-05-12 08:51

臉書罵人腦袋進水 台中男被罰1萬

2019-05-12 08:47

護理人員繫黃絲帶 小英：願做後盾

2019-05-09 12:38

影/前妻遭前夫掐脖子險斷命 婚姻存續爭吵爆發衝突

2019-05-07 10:42

建管人員涉賄被搜索 新竹縣府：配合調查、盡快釐清

2019-05-03 12:17

醉漢鬧「下半身失蹤」涉嫌公然猥褻 因這原因被判無罪

2019-05-01 20:47

抗議執法男女不一樣 嗆警「看見女生就硬了」判刑

2019-04-23 15:53

「我要讓你死」他不爽被打拿刀殺死對方得關14年半

2019-04-23 11:19

北市長安西大樓傳傾斜 無列管紀錄、技師趕赴現場

2019-04-18 14:06

討債要求發生關係「讓妳扣1萬」 強制性交判3年半

2019-04-08 12:36

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50
看更多

熱門文章

他的美屋違建故意不拆 檢方建請法院全棟沒入再拆

2019-05-12 19:59

車禍、塞車別急煞！國道保命7招 這動作最重要

2019-05-13 09:00

大學淫師嫖少女7次害染疱疹 還用這招占便宜

2019-05-12 23:18

影／「放下工作打給媽媽」 這位分局長下的命令好溫馨

2019-05-12 12:39

汐止貨櫃車撞機車 女騎士遭輾斃頭顱破裂

2019-05-13 10:50

退休女老師要捐3千萬蓋佛堂 台中警寫信勸她先顧己

2019-05-13 09:38

影╱應召女太美 男見面求「半套改全套」不成竟硬上

2019-05-12 19:17

台中貨櫃車硬闖施工道路 連撞7店家招牌雨遮離去

2019-05-12 15:27

酒駕奪走愛子 「江媽媽」選擇原諒還幫肇事者捐病床

2019-05-12 17:04

領薪水又賣8億產品給公司 資深經理被前妻檢舉兩頭賺

2019-05-12 21:36

影╱運動會上演全武行酒瓶鐵盤齊飛 兩派人馬爆打群架

2019-05-12 17:53

控妻搭外籍猛男產子 夫一毛要不到原因出在義大利

2019-05-12 19:13

又是酒駕惹禍！空軍士官遭酒駕男子撞傷 送醫5天不治

2019-05-13 00:00

前漁會理事長出海失聯 在梗枋外海被賞鯨船救起

2019-05-12 18:33

一家三口同睡床上 未滿2月男嬰疑遭壓窒息不治

2019-05-12 14:35

媒介賣淫開大7代步 業者如今名車飛了還被起訴

2019-05-13 08:14

影╱外木山浮潛傳意外 女子無意識心跳

2019-05-12 16:49

陪媽吃完母親節餐 年輕騎士被酒駕休旅車撞飛

2019-05-12 12:27

夜市公然聚賭 莊家幫繳電話帳單規避被警識破

2019-05-12 12:34

momo台為焦糖槓陳嘉行寄存證信函 律師這樣解讀

2019-05-12 13:03

急煞車躲過一劫…怎料後方死神追了上來

2019-05-12 23:54

巡邏車繞20公里問過20咖啡店 助阿嬤回家過母親節

2019-05-12 16:17

彰化工廠火警 救出3人嗆傷送醫

2019-05-13 08:12

偷情男女用過床單賣給抓猴 旅館侵隱私判賠錢

2019-05-12 14:16

花蓮議長隨扈家暴搶嬰 警方：絕不徇私依法調查

2019-05-12 18:43

雲林北港民宅深夜火警 屋內受困6人全部脫困

2019-05-13 04:53

BMW 735今年初才保養 停車再開5分鐘就火燒車

2019-05-13 10:35

病房浴佛癌末男懺悔 求多給時間孝順年邁母親

2019-05-12 12:40

3歲童疑破壞高價音響惹爭議 律師籲：別用最低的道德標準教小孩

2019-05-13 10:36

男老闆邀女部屬泡溫泉 非禮罪證不足法官判無罪

2019-05-12 12:36

疑車流回堵煞車不及 高雄台88線7車連環撞

2019-05-13 00:07

中橫落石砸車 前後擋風玻璃與天窗全碎

2019-05-12 16:50

嬰兒睡中被壓致死 醫師：母嬰應該分開睡

2019-05-12 15:21

4男夜闖高雄立委服務處 帶球棒欲與人談債務

2019-05-13 00:03

外聘體育老師乘機猥褻兩男學生 賠償和解二審判緩刑

2019-05-13 00:57

請警帶到旗山火車站 見沒車搭日籍老伯嚇一跳

2019-05-12 12:34

獨╱酒駕害死高三生 關鍵肇因為「情侶吵架」

2019-05-12 15:19

西門町再現迫銷愛心商品 警強力取締「一定辦你！」

2019-05-12 14:15

南部大專美妝人氣講師爆性騷 強吻別校女師判刑

2019-05-12 16:48

休旅車停停車格被撞歪 女車主請熱心民眾提供影像

2019-05-13 10:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top