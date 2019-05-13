弟弟買屋登記姊名 兩人都說房子是我的

2019-05-13 09:47 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



基隆市陳姓男子13年前買屋用姊姊的名字登記，去年主張是借名登記，提告請求把房地產權移轉到他名下。陳姊說，當年父親商請她出資購屋借弟弟使用，沒想到父親去年過世，弟弟就稱借名登記。法官依證人證詞及過戶、稅款等繳費資料，認定借名登記成立，判決產權移轉登記給陳男；全案可上訴。

判決指出，陳男2016年向人購屋，因他曾有支票退票無法貸款，代書告知可用陳姊名義貸款。買賣契約書原載買方為陳男，後來塗去改填陳姊，房地產權也登記在陳姊名下。

陳男提告指出，買房登記費用、地政規費是他繳的，購買後居住至今，房屋稅、地價稅也是他繳納。屋子雖以姊姊名義投保火災及地震險，但保費也由他支付，主張終止借名登記契約。

陳姊答辯，當年弟弟向父親要求購屋供他居住，父親商請她出資購買，便陸續自銀行提款及存現金備用。等弟弟挑好房子後，她前往代書處簽約並繳交自備款，當時發現契約書所載買方是弟弟，當場改成她的名字。

陳姊指前後共繳約 43萬5000元自備金，有銀行提款紀錄可證。買房尾款設定抵押向銀行貸款216萬元，扺押債務人是她，全數債務均由她承擔。房子交由弟弟使用，約定弟弟每月應支付相當於租金約 1萬元使用費，替被告繳交各項稅金、雜費及銀行貸款分期本息，如未按期繳納或有不足額，仍由她繳付。

蔡姓代書在法庭作證，陳男因信用問題無法貸款，找姊姊跟銀行貸款，過戶前才更改買受人姓名。連姓房仲則說，簽約金是陳男給的，不是陳姊。

法官查出，房屋貸款自2007年1月開始繳納迄今10多年，僅去年4月當期因陳男請求姊姊移轉登記返還房地被拒，陳男未繳本息，陳姊才匯款至繳納帳戶補足差額，但也僅清償過這一次。