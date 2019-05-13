外聘體育老師乘機猥褻兩名學生 賠償和解二審判緩刑

2019-05-13 00:57 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



陳姓外聘體育教師被控2016年到2間學校指導兩名男選手機會，分別觸摸兩學生下體，涉嫌性騷擾；又利用帶兩名男學生到外地參加比賽夜間同宿時機，兩度暗夜伸手摸其中一名男學生下體，並來回抽動涉嫌兩次乘機猥褻，陳上訴二審，台南高分院法官考量陳已賠償兩名學生，給予緩刑機會。

一審依乘機猥褻、性騷擾兩部分罪名，分別合併判陳1年及1年徒刑。陳不服，上訴二審，在二審賠償甲、乙兩名學生各40萬元與9萬元，並與兩生及家長達成調解、取得原諒，且陳目前已不再帶領球員學生，檢察官也不反對緩刑，台南高分院法官在刑度維持一審判決、但准陳緩刑5年。

判決指出，陳姓男子於2015年、2016年間受台南市兩所學校聘請擔任體育老師，並從2016年1月間起到同年7月底義務指導兩名未滿15歲的男選手。

從2016年3月到7月期間，陳師帶甲生到嘉義縣1所國小活動中心練打球時，他乘學生來不及抗拒，突然伸手從下往上揮、趁機觸摸到甲生下體，前後對甲生做了6次這種行為的性騷擾。陳也有1次在某小學活動中心以此作案模式、對乙生摸了1次下體。

2016年4月30日，陳帶甲、乙兩生及其他選手到某市參加比賽，當日入住1家會館，陳睡在甲生左側，甲生入睡後，陳竟進一步把手伸進學生褲子內撫摸下體，甲生雖驚醒，仍假裝熟睡，後來，陳繼續把手伸進學生褲內、摸生殖器，幫學生來回抽動。