親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

外聘體育老師乘機猥褻兩名學生 賠償和解二審判緩刑

2019-05-13 00:57聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

陳姓外聘體育教師被控2016年到2間學校指導兩名男選手機會，分別觸摸兩學生下體，涉嫌性騷擾；又利用帶兩名男學生到外地參加比賽夜間同宿時機，兩度暗夜伸手摸其中一名男學生下體，並來回抽動涉嫌兩次乘機猥褻，陳上訴二審，台南高分院法官考量陳已賠償兩名學生，給予緩刑機會。

一審依乘機猥褻、性騷擾兩部分罪名，分別合併判陳1年及1年徒刑。陳不服，上訴二審，在二審賠償甲、乙兩名學生各40萬元與9萬元，並與兩生及家長達成調解、取得原諒，且陳目前已不再帶領球員學生，檢察官也不反對緩刑，台南高分院法官在刑度維持一審判決、但准陳緩刑5年。

判決指出，陳姓男子於2015年、2016年間受台南市兩所學校聘請擔任體育老師，並從2016年1月間起到同年7月底義務指導兩名未滿15歲的男選手。

從2016年3月到7月期間，陳師帶甲生到嘉義縣1所國小活動中心練打球時，他乘學生來不及抗拒，突然伸手從下往上揮、趁機觸摸到甲生下體，前後對甲生做了6次這種行為的性騷擾。陳也有1次在某小學活動中心以此作案模式、對乙生摸了1次下體。

2016年4月30日，陳帶甲、乙兩生及其他選手到某市參加比賽，當日入住1家會館，陳睡在甲生左側，甲生入睡後，陳竟進一步把手伸進學生褲子內撫摸下體，甲生雖驚醒，仍假裝熟睡，後來，陳繼續把手伸進學生褲內、摸生殖器，幫學生來回抽動。

同年7月2日，陳又帶甲、乙兩生與其他選手到高雄市打羽球賽，入住1家汽車旅館，陳再以上述手法對甲生的下體來回抽動，對甲生是兩度乘機猥褻。

陳姓外聘體育老師男子被控2016年利用到2間學校指導兩名男選手機會，分別觸摸兩學...
陳姓外聘體育老師男子被控2016年利用到2間學校指導兩名男選手機會，分別觸摸兩學生下體，涉嫌性騷擾；又涉嫌兩次乘機猥褻男學生，陳上訴二審，台南高分院法官考量陳已賠償兩名學生，給予緩刑。圖為台南高分院外觀。圖/本報資料照片
分享

猥褻性騷擾體育
獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

領薪水又賣8億產品給公司 資深經理被前妻檢舉兩頭賺

2019-05-12 21:36

疑車流回堵煞車不及 高雄台88線7車連環撞

2019-05-13 00:07

4男夜闖高雄立委服務處 帶球棒疑與人談債務

2019-05-13 00:03

又是酒駕惹禍!空軍士官遭酒駕男子撞傷送醫5天不治

2019-05-13 00:00

他的美屋違建故意不拆 檢方建請法院全棟沒入再拆

2019-05-12 19:59

偽造合約讓租客繳ETC通行費 租車公司員工被起訴

2019-05-12 17:10

小黃司機違停擋到垃圾車 衝撞清潔隊員被判刑

2019-05-12 15:33

偷情男女用過床單賣給抓猴 旅館侵隱私判賠錢

2019-05-12 14:16

西門町再現迫銷愛心商品 警強力取締「一定辦你！」

2019-05-12 14:15

失聯移工鑽垃圾堆躲警察 拚命跑百米仍遭逮捕

2019-05-12 13:59

外籍移工酒駕棄車拒撿 勇警追捕手腳挫傷

2019-05-12 13:24

夜市公然聚賭 莊家幫繳電話帳單規避被警識破

2019-05-12 12:34

陪媽吃完母親節餐 年輕騎士被酒駕休旅車撞飛

2019-05-12 12:27

在押酒駕男向撞死高三生上香 檢：不可能同意

2019-05-12 12:24

媽咪團購等出火氣 群組一句「神經病」惹官司上身

2019-05-12 11:51

台南新設4測速照相點 16個月「吸金」2500萬

2019-05-12 08:51

臉書罵人腦袋進水 台中男被罰1萬

2019-05-12 08:47

找律師靠運氣？／遇無良律師 破財又失身

2019-05-12 01:08

找律師靠運氣？／律師法將修 懲戒全都露

2019-05-12 01:04

找律師靠運氣？／收費高 專業差 律師獲輕懲

2019-05-12 00:54

大圈仔變國寶總裁 朱國榮再陷風暴

2019-05-12 00:32

工廠二度排廢水 老闆判10月徒刑

2019-05-11 23:46

監守自盜 公車司機偷乘客背包警方追查破案

2019-05-11 23:34

護理人員繫黃絲帶 小英：願做後盾

2019-05-09 12:38

影/前妻遭前夫掐脖子險斷命 婚姻存續爭吵爆發衝突

2019-05-07 10:42

建管人員涉賄被搜索 新竹縣府：配合調查、盡快釐清

2019-05-03 12:17

醉漢鬧「下半身失蹤」涉嫌公然猥褻 因這原因被判無罪

2019-05-01 20:47

抗議執法男女不一樣 嗆警「看見女生就硬了」判刑

2019-04-23 15:53

「我要讓你死」他不爽被打拿刀殺死對方得關14年半

2019-04-23 11:19

北市長安西大樓傳傾斜 無列管紀錄、技師趕赴現場

2019-04-18 14:06

討債要求發生關係「讓妳扣1萬」 強制性交判3年半

2019-04-08 12:36

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50
看更多

熱門文章

台南新設4測速照相點 16個月「吸金」2500萬

2019-05-12 08:51

影／國三竹南段深夜3車碰撞 2人無生命徵象

2019-05-12 01:50

路人拍到女警幫阿婆撿雨傘 網友跪求正面照

2019-05-12 11:12

影／「放下工作打給媽媽」 這位分局長下的命令好溫馨

2019-05-12 12:39

他的美屋違建故意不拆 檢方建請法院全棟沒入再拆

2019-05-12 19:59

鴛鴦盜專偷車用無線電 苗警負傷逮人

2019-05-12 10:11

台中貨櫃車硬闖施工道路 連撞7店家招牌雨遮離去

2019-05-12 15:27

鐵牛車故障倒退溜 苗栗菇農慘遭壓死

2019-05-12 11:47

影╱應召女太美 男見面求「半套改全套」不成竟硬上

2019-05-12 19:17

酒駕奪走愛子 「江媽媽」選擇原諒還幫肇事者捐病床

2019-05-12 17:04

領薪水又賣8億產品給公司 資深經理被前妻檢舉兩頭賺

2019-05-12 21:36

影╱運動會上演全武行酒瓶鐵盤齊飛 兩派人馬爆打群架

2019-05-12 17:53

老父不喝竹筍湯被毆斷肋骨 警將逆子拘捕到案

2019-05-12 11:08

國3號竹南段4車連環撞釀2死 姊妹天人永隔

2019-05-12 09:16

前漁會理事長出海失聯 在梗枋外海被賞鯨船救起

2019-05-12 18:33

一家三口同睡床上 未滿2月男嬰疑遭壓窒息不治

2019-05-12 14:35

控妻搭外籍猛男產子 夫一毛要不到原因出在義大利

2019-05-12 19:13

影╱外木山浮潛傳意外 女子無意識心跳

2019-05-12 16:49

夜市公然聚賭 莊家幫繳電話帳單規避被警識破

2019-05-12 12:34

陪媽吃完母親節餐 年輕騎士被酒駕休旅車撞飛

2019-05-12 12:27

大學淫師嫖少女7次害染疱疹 還用這招占便宜

2019-05-12 23:18

momo台為焦糖槓陳嘉行寄存證信函 律師這樣解讀

2019-05-12 13:03

巡邏車繞20公里問過20咖啡店 助阿嬤回家過母親節

2019-05-12 16:17

悲傷母親節！與母同睡疑被壓到窒息 2月大男嬰送醫不治

2019-05-12 11:56

偷情男女用過床單賣給抓猴 旅館侵隱私判賠錢

2019-05-12 14:16

花蓮議長隨扈家暴搶嬰 警方：絕不徇私依法調查

2019-05-12 18:43

病房浴佛癌末男懺悔 求多給時間孝順年邁母親

2019-05-12 12:40

中橫落石砸車 前後擋風玻璃與天窗全碎

2019-05-12 16:50

男老闆邀女部屬泡溫泉 非禮罪證不足法官判無罪

2019-05-12 12:36

請警帶到旗山火車站 見沒車搭日籍老伯嚇一跳

2019-05-12 12:34

人妻傳裸照鹹濕對話 法官判無罪：無性交證據

2019-05-12 10:44

台南市警二分局海安派出所明搬家 報案民眾別跑錯地方

2019-05-12 10:02

嬰兒睡中被壓致死 醫師：母嬰應該分開睡

2019-05-12 15:21

西門町再現迫銷愛心商品 警強力取締「一定辦你！」

2019-05-12 14:15

燿華董事長張元銘獲准具保2億元 暫時解境

2019-05-12 14:40

獨╱酒駕害死高三生 關鍵肇因為「情侶吵架」

2019-05-12 15:19

里港警方查獲詐騙車手 落網5分鐘就遇到報案人

2019-05-12 12:29

大叔拾獲手機聞少女聲 約出逼請喝飲料當朋友被告

2019-05-12 11:06

阿公不識蘋果牌 撿到MacBook、IPad全丟垃圾桶

2019-05-12 09:55

偽造合約讓租客繳ETC通行費 租車公司員工被起訴

2019-05-12 17:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top