又是酒駕惹禍!空軍士官遭酒駕男子撞傷送醫5天不治

2019-05-13 00:00 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南詹姓空軍憲兵士官，本月5日晚間休假搭乘林姓女同事機車，在永康區永大路及大灣路口等紅燈，遭66歲蔡姓男子酒後涉嫌駕車撞上，林女與詹男則紛紛受到重擊送醫，其中詹搶救5天後仍不治，蔡肇後逃逸20分鐘被警方查獲，警方並對蔡追加過失致死罪嫌法辦。

警方調查，1輛轎車本月5日晚間10點多沿大灣路西往東直行時，因闖紅燈與同向在前於機車停等區1輛機車發生碰撞並於肇事後逃逸。案發後，永康警分局調閱監視器及依據民眾提供車號，20分鐘後在大灣東路與南興路口查獲涉案車輛。蔡姓男駕駛人酒測值0.3mg/l，涉嫌公共危險及肇事逃逸罪嫌，依法移送南檢偵辦。另交通違規部分包括闖紅燈、無照駕駛、肇事逃逸、酒後駕車及肇事致人於死均依法舉發。

重機車林姓駕駛（女、25歲）、詹姓乘客（男、32歲顱內出血）受傷送醫，詹5月11日上午10點多宣告不治。蔡再被依過失傷害致死罪嫌送辦。

據了解，林女與詹男均在空軍第一戰術戰鬥機聯隊服務，詹為憲兵一中隊士官，與妻子結婚約12年，家庭生活相當幸福，沒想到，甜蜜的生活卻因一場車禍變調。

詹妻近期在臉書PO文，提到丈夫遭酒駕車輛撞上，經過多次手術仍相當危急，詹妻也向老公喊話，「你說過退伍要帶我去環遊世界，要看女兒當醫生，兒子娶老婆」，希望用親情呼喚老公，同時讓他度過難關。

詹男撐了5天，11日晚間10點仍因多重器官衰竭不幸離世，詹妻傷痛欲絕，今在臉書發文緬懷，更氣憤說，「這些酒駕者到底要加害多少人?什麼時候才能杜絕這類悲劇上演?」，痛批酒駕撞人肇事者迄今不聞不問，沒有任何悔意跟道歉，讓她無法原諒，也不能原諒。

空軍聯隊說，死者家屬已到現場招魂，聯隊深表遺憾與不捨，後續將盡力協助家屬處理相關撫卹事宜，並提供法律協助。