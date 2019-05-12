領薪水又賣8億產品給公司 資深經理被前妻檢舉兩頭賺

2019-05-12 21:36 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



王姓男子任職國內知名電子公司資深經理，竟與友人在外成立常宏電子公司，不法使常宏成為自己任職公司的分包商，讓該公司7年內，向常宏購買8億1673萬餘元產品，王男再從中獲利；事經王男前妻向該公司舉發，檢方介入偵辦，依背信罪嫌將王男起訴。

起訴書指出，王男為某電子公司資深經理，負責處理公司連接器及線束等零件銷售、推廣、維持客戶關係及協助分包商管理，已與公司約定，不得在其它公司兼任職務；王男卻在2011年向前岳父借了100萬，與一名蔡姓友人開設常宏電子公司，欲讓常宏成為自己任職公司的分包商。

為避免任職公司發現，王男還要求蔡男擔任公司負責人，且明知任職公司的分包商選擇規定，應先整理分包商基本資料，填入分包商調查評選後，由內部員工對分包商工廠、技術、品管實施調查評估，再由公司最高主管決定，才能登錄為合格分包商。

但王男2011年以申請人名義，將常宏填載到分包商調查評選表，並指示不知情員工，將常宏登錄到自己公司的合格分包商名錄，使公司同年至2017年間，陸續向常宏採購電子產品，共達8億1673萬3383元，王男再從中獲利，直到王男前妻向該公司檢舉，檢方獲報開始偵辦。

王男訊時否認犯行，供稱自己確實投資常宏，但1個月後就因理念不同撤資，且自己公司向常宏下單程序，均符合規定，自己也只是確認業務及工程師資料是否完整，才向上級提出申請；2011年是因任職公司沒有其他業務員，才自己填寫分包商調查評選表。

王男前妻訊時說，王男2010年就告訴自己，想與友人成立常宏公司，隔年向自己父親借了100萬元，成立後王男還說，常宏公司的員工薪資發放，須經王男及友人蓋章同意；為避免留下紀錄，公司分紅、股利都用現金交付。