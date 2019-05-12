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新北基宜3縣市「大雨特報」 今晚入夜後易有強降雨

他的美屋違建故意不拆 檢方建請法院全棟沒入再拆

2019-05-12 19:59聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹縣湖口鄉李姓地主在自家農地搭建一棟美式尖塔，因屬違建遭縣府裁罰6萬元，並要求復原，但李姓地主依然故我，最後遭縣府移送法辦，新竹檢方依違反區域計畫法起訴李姓地主，同時向法官請求沒收建物，以利日後拆除回復原狀。

檢警調查，李姓地主明知湖口鄉祥湖段的農地屬於農牧用地，未經向縣府許可不可私自建設，仍委託工程商於2016年間，蓋了一棟美輪美奐的獨棟農舍，縣府直到農舍完成後才發現違建，因此縣府在2017年裁罰李男6萬元，並要求回復原狀或向縣府申請變更，但李男置之不理，縣府因此將李男移送法辦。

李男對於自己的行為坦承不諱，新竹地檢署檢察官依違反區域計畫法將李男起訴，並要求沒收建物。檢察官許大偉在起訴書指出，假若法院輕判，又未宣告沒收建物的話，將誤導民眾輕忽刑罰，讓民眾誤認有利可圖，因此，許建議法院宣告沒收建物，由地檢署執行科對建物執行沒收命令，確實拆除違建，以端正視聽，讓司法取信於民。

不拆違建等於間接鼓勵民眾違法，許大偉呼籲政府重視此問題，不只有害農業土地及發展，也衍生環保衛生、消防、食品安全，無非是間接鼓勵民眾在農地蓋工廠或別墅，他說，像是彰化電鍍工廠廢水嚴重汙染及宜蘭豪華農舍亂象都是因此導致汙水汙染農地、作物及糧食，事後政府再花費數百倍公帑，也無法改善水源及受汙染土壤。

新竹縣湖口鄉李姓地主搭建一棟違建的美式尖塔，雖遭縣府裁罰6萬元，並要求復原，但李...
新竹縣湖口鄉李姓地主搭建一棟違建的美式尖塔，雖遭縣府裁罰6萬元，並要求復原，但李姓地主依然故我，最後遭縣府移送。記者張雅婷／翻攝
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違建農地新竹
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