他的美屋違建故意不拆 檢方建請法院全棟沒入再拆

2019-05-12 19:59 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹縣湖口鄉李姓地主在自家農地搭建一棟美式尖塔，因屬違建遭縣府裁罰6萬元，並要求復原，但李姓地主依然故我，最後遭縣府移送法辦，新竹檢方依違反區域計畫法起訴李姓地主，同時向法官請求沒收建物，以利日後拆除回復原狀。

檢警調查，李姓地主明知湖口鄉祥湖段的農地屬於農牧用地，未經向縣府許可不可私自建設，仍委託工程商於2016年間，蓋了一棟美輪美奐的獨棟農舍，縣府直到農舍完成後才發現違建，因此縣府在2017年裁罰李男6萬元，並要求回復原狀或向縣府申請變更，但李男置之不理，縣府因此將李男移送法辦。

李男對於自己的行為坦承不諱，新竹地檢署檢察官依違反區域計畫法將李男起訴，並要求沒收建物。檢察官許大偉在起訴書指出，假若法院輕判，又未宣告沒收建物的話，將誤導民眾輕忽刑罰，讓民眾誤認有利可圖，因此，許建議法院宣告沒收建物，由地檢署執行科對建物執行沒收命令，確實拆除違建，以端正視聽，讓司法取信於民。