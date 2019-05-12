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控妻搭外籍猛男產子 夫一毛要不到原因出在義大利

2019-05-12 19:13聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市周姓男子在2012年間與台籍女子在義大利羅馬市登記結婚，但二人在2016年底向羅馬法院訴請分居獲准，並在2018年初，獲得羅馬法院判准離婚，但周指控妻子在分居期間，妻子與一名外籍人士有染，還產下一子，甚至與外籍男友一起返台，侵害配偶權，求償200萬。

台中地院審理後認定，全案發生地為羅馬市，依義大利民法及義大利最高法院判決意旨，夫妻經法院批准分居後，無需再對配偶忠誠，周無權主張侵害配偶權，駁回周訴請。

判決指出，周姓男子與妻子在2012年9月間在義大利羅馬市結婚，並有在台灣辦理結婚登記，兩人因相處問題，2016年11月間向羅馬法院訴請分居獲准，2018年1月間獲得羅馬法院判准二人離婚，周指控兩人在分居期間，妻子與外籍人士有染，在2017年產下一子，妻子還在2017年7月間，與外籍男友一起返台，與妻子娘家一起旅遊，周認為妻子行為侵害配偶權，求償精神慰撫金等200萬。

台中地院審理時認為，全案的侵權行為發生在義大利羅馬市，依我國民法，有關於由侵權行為而生之債，依侵權行為地法，因此以義大利民法為準據法。

民庭法官指出，根據義大利民法規定，夫妻在分居期間的權利義務，只明確規定財產上權利義務，並未提及非財產上權利義務，另外根據義大利最高法院判決意旨，因配偶間忠誠義務，與分居制度無法兼容，故夫妻經法院批准分居後，即無需再履行對配偶的忠誠義務。

法官表示，周與妻子在2016年經羅馬法院判准分居，2018年判准離婚，因此周妻在2016年12月經羅馬法院批准分居後，就不必再對周履行配偶忠誠的義務，周指控妻子與外籍人士有染的情事，發生在2017年，也就是羅馬法院判准兩人分居之後，因此周無權主張侵權行為的損害賠償，駁回周訴請，全案可上訴。

台中市周姓男子指控妻子在分居期間，與外籍人士有染並產子，求償200萬，但因行為地...
台中市周姓男子指控妻子在分居期間，與外籍人士有染並產子，求償200萬，但因行為地在義大利，台中地院審理後，依義大利民法，駁回周訴請，判周妻免賠。示意圖／Ingimage
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義大利羅馬結婚
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