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第3起！馬祖海巡隊出動特勤快艇 查扣越界陸籍漁船

2019-05-12 18:00聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

馬祖海巡隊巡防艇今早於馬祖東引海域，發現無船名陸船非法進入東引海域且違規作業，引此派艇登檢扣查，並押返東引駐地查處，這已經是自特勤快艇支援後，第3起查獲非法進入東引海域的案件。

海巡隊表示，近日海象趨於平穩，正值大陸伏季休漁期，因此，大陸漁船越界至馬祖海域違法捕魚的情況猖獗，海巡隊3578艇今天上午8時，接獲巡防區通報，發現可疑目標並立即前往查看，並在東引燈塔外0.4浬處海域，查獲1艘無船名的大陸漁船正在放網作業。

為了維護我國漁業資源以及漁民作業的權益，巡防艇立刻廣播要求停船受檢，並強勢登船檢查，押解該陸船所佈放的刺網漁具收起，並依照「兩岸人民關係條例」對越界陸船予以懲處。

由於現在正值中國大陸非洲豬瘟疫情橫行期間，海巡人員加強清查船上各艙間物品及所帶食物，經搜查後，儘管並無發現相關豬肉及其製品，仍通報相關單位進行全船檢疫除汙，全力防堵疫情傳入國內，隨後將該陸籍漁船以及大陸漁民押返至南竿隊部偵辦。

每年初春之際，馬祖海域趨於平穩但濃霧籠罩，陸籍漁船經常利用濃霧作為掩護越界，針對高經濟價值漁種垂釣，一再破壞馬祖的海洋生態，並對漁民的經濟造成重大傷害，由於陸方的快艇速度快，機動性又強，馬祖海巡隊原有的巡防艇船速不及陸方快艇。

而海巡M6級特勤快艇船長9.5米、船寬3米，船身甚小，2部370PS馬力主機，其最大航速高達40節，機動性高，對於陸方高速海釣船可靈活追緝攔截，達到嚇阻及防堵的效果，也成為馬祖海巡隊海上執法一大利器。

海巡署特地指派進駐3艘特勤快艇及6名特勤人員，協助離島海防護漁任務，今日這起案例已經是繼4月19日、4月26日後，第3起非法越界進入東引海域作業的案件。

為了有效防範陸籍漁船趁海象平穩時伺機進入馬祖海域越界捕撈，海巡隊將持續執行「護永專案」，配合特勤快艇以靈活勤務規劃及優勢警力，針對大陸漁船常出沒的海域提高巡邏密度，漁民若在海上作業發生狀況或發現大陸漁船蹤跡時，可撥打馬祖海巡隊服務專線0836-22647電話報案。

馬祖海巡隊巡防艇今早於馬祖東引海域，發現無船名陸船非法進入東引海域且違規作業，引...
馬祖海巡隊巡防艇今早於馬祖東引海域，發現無船名陸船非法進入東引海域且違規作業，引此派艇登檢扣查，並押返東引駐地查處。圖／馬祖海巡隊提供
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馬祖海巡隊巡防艇今早於馬祖東引海域，發現無船名陸船非法進入東引海域且違規作業，引...
馬祖海巡隊巡防艇今早於馬祖東引海域，發現無船名陸船非法進入東引海域且違規作業，引此派艇登檢扣查，並押返東引駐地查處。圖／馬祖海巡隊提供
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馬祖海巡隊巡防艇今早於馬祖東引海域，發現無船名陸船非法進入東引海域且違規作業，引...
馬祖海巡隊巡防艇今早於馬祖東引海域，發現無船名陸船非法進入東引海域且違規作業，引此派艇登檢扣查，並押返東引駐地查處。圖／馬祖海巡隊提供
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海巡署馬祖漁民
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