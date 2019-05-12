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小黃司機違停擋到垃圾車 衝撞清潔隊員被判刑

2019-05-12 15:33聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

一名小黃司機去年違停在北市民權東路紅線上，阻擋垃圾車前行，經清潔隊員下車勸離，小黃司機竟駕車衝撞隊員；事經隊員提告，檢方依妨害公務罪嫌起訴司機；士林地方法院認為，小黃司機有明顯衝撞意圖，判他3月徒刑，全案可上訴。

判決書指出，黃男是計程車司機，去年1月25日下午3時30分，在北市民權東路紅線上違規停車，阻礙環保局垃圾車前進，經清潔隊員下車勸離，黃男竟數次作勢衝撞，以暴力方式脅迫隊員。

清潔隊員控告，當時開著垃圾車，要前往下一處地點清運垃圾，但被黃男開的計程車違停阻擋，下車請黃男離開後，黃男態度惡劣，不願離開，便拍照存證，沒想到黃男突然駕車衝撞自己，報警後黃男才開走。

黃男辯稱，因肚子痛才違停紅線，想到旁邊加油站上廁所，但清潔隊員口氣很差的說「再不移開就舉發你違規」，自己不想被拍，便將車子往前開，後來肚子真的很痛，才又倒車開回原停車地點，沒有衝撞清潔隊員。

法官勘驗行車記錄器認為，清潔隊員著制服、背心，向黃男表達正在執行公務之意，但黃男辯稱不知對方是清潔隊員，不足採信；且黃男若想閃避被拍，僅需沿道路右轉即可，若要到加油站上廁所，也可右轉開進加油站，而黃男直接往清潔隊員方向快速行駛，明顯有衝撞意圖。

黃男在清潔隊員執行公務時，以數次駕車衝撞行為，害隊員心生畏懼，院方考量黃男無前科、離婚、是計程車駕駛、日薪500元、目前生活居無定所等情事，判黃男有期徒刑3月，得易科罰金。

清潔隊員計程車加油站
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