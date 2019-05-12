偷情男女用過床單賣給抓猴 旅館侵隱私判賠錢

2019-05-12 14:16 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄已婚的陳姓男子前年涉嫌與「小三」胡姓女子開房過夜，遭陳妻找徵信社抓姦，更買下該房使用過而還沒洗的床單、被單、毛巾等。不過陳及胡女認為，這些物品附著的基因可辨識個人資料，旅館未經他們同意就賣出，嚴重侵害隱私權，向旅館及員工李女求償；高雄地院審理後，判准連帶賠8萬元，全案上訴中。

據了解，陳姓男子任職國營事業，2015年起涉外遇公務員胡女，陳妻雇請徵信社蒐證到2人有牽手擁吻，LINE的對話更互稱「腦公」、「腦婆」（老公、老婆諧音），直到2017年2月14日，2人投宿小港區某商旅，隔天早上陳妻氣得報警抓姦，事後怒告求償100萬元，法院判陳、胡女應連帶賠償15萬元確定。

陳姓男子、胡女卻另提告主張，2017年2月15日退房後，徵信業者表明欲購買房內用過、還沒清洗的床單、被單、毛巾、浴巾等物；由於這些物品有他們毛髮、唾液等基因附著，能直接或間接辨識個資，應受個資法保護，旅館未徵得他們同意就賣出，已侵害隱私，要求旅館、員工李女連帶賠償60萬元。

旅館辯稱，床單、毛巾等物是公司財產，房客入住期間暫時借出使用，退房後仍是公司的動產，公司原本就有處分的權利；李女則辯，當時取得當班經理同意後，才將沒清洗的物品賣給徵信業者，販賣與否是公司決定。

法官認為，房客雖已離開房間，遺留下使用過的貼身物品或垃圾，通常留有毛髮、體液等生物跡證，包含基因等個人資料，受憲法資訊隱私權的保護，飯店或旅館應清理或清除。