親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
北市長訴訟宣判
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

力挺韓國瑜 劉家昌批蔣萬安：標準的第二個馬英九

偷情男女用過床單賣給抓猴 旅館侵隱私判賠錢

2019-05-12 14:16聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄已婚的陳姓男子前年涉嫌與「小三」胡姓女子開房過夜，遭陳妻找徵信社抓姦，更買下該房使用過而還沒洗的床單、被單、毛巾等。不過陳及胡女認為，這些物品附著的基因可辨識個人資料，旅館未經他們同意就賣出，嚴重侵害隱私權，向旅館及員工李女求償；高雄地院審理後，判准連帶賠8萬元，全案上訴中。

據了解，陳姓男子任職國營事業，2015年起涉外遇公務員胡女，陳妻雇請徵信社蒐證到2人有牽手擁吻，LINE的對話更互稱「腦公」、「腦婆」（老公、老婆諧音），直到2017年2月14日，2人投宿小港區某商旅，隔天早上陳妻氣得報警抓姦，事後怒告求償100萬元，法院判陳、胡女應連帶賠償15萬元確定。

陳姓男子、胡女卻另提告主張，2017年2月15日退房後，徵信業者表明欲購買房內用過、還沒清洗的床單、被單、毛巾、浴巾等物；由於這些物品有他們毛髮、唾液等基因附著，能直接或間接辨識個資，應受個資法保護，旅館未徵得他們同意就賣出，已侵害隱私，要求旅館、員工李女連帶賠償60萬元。

旅館辯稱，床單、毛巾等物是公司財產，房客入住期間暫時借出使用，退房後仍是公司的動產，公司原本就有處分的權利；李女則辯，當時取得當班經理同意後，才將沒清洗的物品賣給徵信業者，販賣與否是公司決定。

法官認為，房客雖已離開房間，遺留下使用過的貼身物品或垃圾，通常留有毛髮、體液等生物跡證，包含基因等個人資料，受憲法資訊隱私權的保護，飯店或旅館應清理或清除。

法官指出，若沒經房客同意也沒法律依據，就把包含他人基因等個資物品、垃圾做不當處理，就是侵害隱私權，所以該旅館未經陳姓男子、胡女同意，賣床單等給徵信業者，造成2人極私密的生物跡證下落不明、可能遭任意蒐集或濫用，確實危及隱私權，判旅館及員工李女應賠精神慰撫金8萬元。

已婚陳姓男子涉嫌與外遇對象胡女開房間，事後提告認為旅館在退房後把床單等物品賣給徵...
已婚陳姓男子涉嫌與外遇對象胡女開房間，事後提告認為旅館在退房後把床單等物品賣給徵信社，已違反隱私權，高雄地院判旅館及員工李女應連帶賠償8萬元，全案上訴中。圖／翻攝自GOOGLE MAP
分享

隱私權基因房客
獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

陪媽吃完母親節餐 年輕騎士被酒駕休旅車撞飛

2019-05-12 12:27

西門町再現迫銷愛心商品 警強力取締「一定辦你！」

2019-05-12 14:15

失聯移工鑽垃圾堆躲警察 拚命跑百米仍遭逮捕

2019-05-12 13:59

外籍移工酒駕棄車拒撿 勇警追捕手腳挫傷

2019-05-12 13:24

夜市公然聚賭 莊家幫繳電話帳單規避被警識破

2019-05-12 12:34

在押酒駕男向撞死高三生上香 檢：不可能同意

2019-05-12 12:24

媽咪團購等出火氣 群組一句「神經病」惹官司上身

2019-05-12 11:51

台南新設4測速照相點 16個月「吸金」2500萬

2019-05-12 08:51

臉書罵人腦袋進水 台中男被罰1萬

2019-05-12 08:47

找律師靠運氣？／遇無良律師 破財又失身

2019-05-12 01:08

找律師靠運氣？／律師法將修 懲戒全都露

2019-05-12 01:04

找律師靠運氣？／收費高 專業差 律師獲輕懲

2019-05-12 00:54

大圈仔變國寶總裁 朱國榮再陷風暴

2019-05-12 00:32

工廠二度排廢水 老闆判10月徒刑

2019-05-11 23:46

監守自盜 公車司機偷乘客背包警方追查破案

2019-05-11 23:34

簽賭輸光萬餘元 他竟謊報遇搶吃官司

2019-05-11 19:13

夜點費不算基本工資？法官判中油敗訴 補發265萬退休金

2019-05-11 19:12

關鍵一票是誰的？高雄2里長同票惹議 法院這樣判

2019-05-11 11:00

炒股松崗獲利上億 朱國榮以1億元交保

2019-05-11 09:13

護理人員繫黃絲帶 小英：願做後盾

2019-05-09 12:38

影/前妻遭前夫掐脖子險斷命 婚姻存續爭吵爆發衝突

2019-05-07 10:42

建管人員涉賄被搜索 新竹縣府：配合調查、盡快釐清

2019-05-03 12:17

醉漢鬧「下半身失蹤」涉嫌公然猥褻 因這原因被判無罪

2019-05-01 20:47

抗議執法男女不一樣 嗆警「看見女生就硬了」判刑

2019-04-23 15:53

「我要讓你死」他不爽被打拿刀殺死對方得關14年半

2019-04-23 11:19

北市長安西大樓傳傾斜 無列管紀錄、技師趕赴現場

2019-04-18 14:06

討債要求發生關係「讓妳扣1萬」 強制性交判3年半

2019-04-08 12:36

兆豐案外案 南國熙遭告發涉洗錢獲不起訴

2019-03-11 11:04

女嬰棄屍案 DNA比對最快4日出爐

2019-03-02 14:50
看更多

熱門文章

喝不下兒子送到面前的竹筍湯 85歲翁被打斷2根肋骨

2019-05-11 19:54

影／國三竹南段深夜3車碰撞 2人無生命徵象

2019-05-12 01:50

比特犬竄出狠咬 郵差腿部多處傷褲管遭扯破

2019-05-11 16:16

國道3號竹南路段深夜事故 2人傳無生命跡象

2019-05-12 00:25

烏龍一場！北市國中以為挖出骸骨 原來是衣服惹的禍

2019-05-11 15:35

路人拍到女警幫阿婆撿雨傘 網友跪求正面照

2019-05-12 11:12

失控自撞路旁電線桿 車「包」桿駕駛不幸身亡

2019-05-11 19:16

夜點費不算基本工資？法官判中油敗訴 補發265萬退休金

2019-05-11 19:12

又是「星光大道」 永和KTV驚傳砍人1人傷

2019-05-11 16:31

台南新設4測速照相點 16個月「吸金」2500萬

2019-05-12 08:51

鴛鴦盜專偷車用無線電 苗警負傷逮人

2019-05-12 10:11

影／5歲小女童海邊失蹤 海巡員神奇地從風浪中救回

2019-05-11 16:30

右手不慎捲入絞肉機 食品廠女員工截肢

2019-05-11 21:03

泡完湯全裸躺床 女員工告老板伸鹹豬手敗訴

2019-05-11 20:07

從屋外射水入屋滅火 消防員親體驗高溫水蒸氣恐害命

2019-05-12 00:06

夫妻吵架雙雙跳入大排 幸路人投救生圈救溺

2019-05-11 22:12

影／「放下工作打給媽媽」 這位分局長下的命令好溫馨

2019-05-12 12:39

國3號竹南段4車連環撞釀2死 姊妹天人永隔

2019-05-12 09:16

持槍攔車反被撞死 毒品糾紛開車撞死人主嫌落網

2019-05-11 23:35

陸女來台尋親未果 求助警方果真找到家人了

2019-05-11 21:05

鐵牛車故障倒退溜 苗栗菇農慘遭壓死

2019-05-12 11:47

影／孕婦出遊腹部劇痛 消防隊員當起「接生婆」

2019-05-11 16:19

老父不喝竹筍湯被毆斷肋骨 警將逆子拘捕到案

2019-05-12 11:08

北市嚴禁員警利用車輛等紅燈時酒測 違者記申誡

2019-05-11 21:02

北市大樓排油煙管起火 出動消防雲梯疏散29人

2019-05-11 18:55

北投登山客疑失足墜死 警消到場全身屍僵

2019-05-11 18:56

大圈仔變國寶總裁 朱國榮再陷風暴

2019-05-12 00:32

女童潮間帶走失 漲潮前尋獲

2019-05-12 00:36

夜市公然聚賭 莊家幫繳電話帳單規避被警識破

2019-05-12 12:34

找律師靠運氣？／遇無良律師 破財又失身

2019-05-12 01:08

悲傷母親節！與母同睡疑被壓到窒息 2月大男嬰送醫不治

2019-05-12 11:56

陪媽吃完母親節餐 年輕騎士被酒駕休旅車撞飛

2019-05-12 12:27

監守自盜 公車司機偷乘客背包警方追查破案

2019-05-11 23:34

找律師靠運氣？／收費高 專業差 律師獲輕懲

2019-05-12 00:54

請警帶到旗山火車站 見沒車搭日籍老伯嚇一跳

2019-05-12 12:34

竹南科學園區驚見襲胸狼 法院判處拘役75天

2019-05-11 21:03

人妻傳裸照鹹濕對話 法官判無罪：無性交證據

2019-05-12 10:44

台南市警二分局海安派出所明搬家 報案民眾別跑錯地方

2019-05-12 10:02

阿公不識蘋果牌 撿到MacBook、IPad全丟垃圾桶

2019-05-12 09:55

影╱挖掘5小時 北市龍山國中證實校園無骨骸

2019-05-11 16:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top