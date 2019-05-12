失聯移工鑽垃圾堆躲警察 拚命跑百米仍遭逮捕

2019-05-12 13:59 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



越南籍29歲陳姓移工去年涉及酒駕公共危險案件遭台中地檢署發布通緝中，他為躲避警方追緝，跑到桃園地區打零工，他昨天傍晚在桃園區正光路旁，看見桃園分局員警巡邏，心虛誤為警方要抓他，拔腿如跑百米拚命跑。