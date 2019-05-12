夜市公然聚賭 莊家幫繳電話帳單規避被警識破

2019-05-12 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市40歲楊姓男子，在中壢區知名新明夜市擺攤，打著「以小搏大」德州撲克比賽名義，在網路大打廣告，公然攬客聚賭。並以籌碼可換代繳交通違規罰單、電話費帳單，規避兌換賭金賭博行為。猖狂行徑被警方盯上，長期蒐證後當場查獲楊、女荷官男及賭客11名，偵詢後全依賭博罪嫌移送。

中壢警分局警員網路巡邏發現，有人透過臉書網路號召，新明夜市舉行德州撲克回饋行動比賽，打卡前3名可獲比賽籌碼，報名費500元及限9人參賽等名義，舉辦「以小搏大」德州撲克活動。

看似撲克牌競賽活動，裡面暗藏玄機。警方專案人員蒐證，賭客以100元現金兌換1000籌碼、200元兌換2500籌碼（以此類推），參加女荷官發牌牌局。

楊姓負責人每把牌局，抽取10%籌碼為抽頭金，比賽後賭客可將贏取的籌碼，換算成積分卡保存，或以籌碼50比1元方式，兌換等值消費或商品等。

警方蒐證發現，楊男把賭客籌碼換算現金後，不但幫賭客跑腿，到超商代買啤酒、飲料，還可代繳賭客的電話費帳單、交通違規罰單、貸款等，藉此規避用籌碼兌換現金的賭博行為。

警方在夜市賭客眾多時，表明身分查緝，現場查扣楊男幫賭客，到超商購買的啤酒4瓶及發票，代繳賭客電話費帳單1張。荷官籌碼296萬2100、11名賭客籌碼48萬800，以及已收取的賭資1萬1713元、帳冊2本、撲克牌1副。他們在夜市公共場所內公然聚賭，警偵詢後今將楊男、女荷官及11名賭客，全依賭博罪嫌移送。

中壢警分局長劉印宮今年4月到任後，洞察假藉餐廳或牌友會號召的新興賭博，指示各派出所及相關單位積極探訪查緝。繼上個月查獲麻將協會，以休閒名義掩蓋公然聚賭，這次更在知名新明夜市內，查獲攤商以德州撲克聚賭，且囂張在臉書社群打著「以小搏大」廣告招攬