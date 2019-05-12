在押酒駕男向撞死高三生上香 檢：不可能同意

2019-05-12 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄欒姓高三生7天前慘遭林姓男子涉酒駕撞死，今天舉行告別式，原先外傳在押的林將提出看守所來上香，不過高雄地檢署嚴正否認，表示嫌疑人已獲法院裁定羈押，並非借提訊問或偵辦案件等必要事情，去靈前上香「於法無據」，也有人身安全疑慮，不可能同意。

據了解，林姓男子（28歲）本月5日凌晨3點多在前鎮區中山二路，開車擦撞騎腳踏車的欒姓高三生（17歲），造成欒噴飛數十公尺，頭部重創送醫不治，欒姓男子卻趕緊駛離將車放在林園區某公共停車場，警方循線找到車並透過林的表弟聯繫勸說，當晚7點林才向警方投案。

林姓男子到案後呼氣酒測值為零，但他承認在苓雅區某舞廳飲酒後，開車返家途中車禍，因感到害怕才開走，雄檢訊後認定涉犯公共危險、過失致死罪嫌，有逃亡之虞，聲押他獲裁准；另查出林藏匿長達15小時期間，林的章姓女友涉協助躲藏，也依藏匿人犯罪嫌命令章女交保2萬元。

欒姓男子的父親透露，兒子是獨子也是長孫，就讀前鎮區的高雄，剛申請上嘉義大學水生生物科系正取1、農藝學系第7，中興大學也有科系正取，學業成績優異，還幫學校創作今年畢業歌曲；欒的同學及老師也相當不捨。

欒父聽聞意外難以接受，當天上午臉書貼文「要相挺的，看不過去的，11點高雄地檢署集合」，號召10幾人到雄檢門口，讓警方出動不少人力維安，也提前移送林姓男子避免雙方衝突；欒父還殯儀館、雄檢兩邊跑，晚間又赴雄檢希望看到嫌犯被羈押。