西門町男涉強迫推銷 萬華警取締送辦

2019-05-12 12:34 中央社 台北12日電



西門町向來為各國旅客旅遊必逛景點，但北市警接獲部分旅客反映遭不明人士假藉愛心名義強迫推銷商品，經查江男自行批貨販賣，每條毛巾獲利新台幣30元，依違反社維法送辦。

根據台北市警察局萬華分局武昌街派出所今天統計資料顯示，陸續接獲部分旅客反映遭受不明人士假藉愛心名義強迫推銷商品，經規劃西門徒步區攤整勤務，和編排制服配合便衣警力強力取締，統計今年4月已依道路交通管理處罰條例取締告發13案、且依違反社會秩序維護法移送法院裁罰1件。

警方表示，5月2日晚間6時許於轄內峨嵋街、漢中街口再度查獲強迫推銷案件，經查遭推銷的24歲中國大陸籍李姓男旅客當時正要去看電影，未料途中突然遭自稱是大學生的20歲江姓男子攔下。

江男宣稱因為家境貧寒、半工半讀，為籌措學費，希望李男可以花費100元購買小毛巾，但李男認為商品售價過高而不想購買，卻遭江男死纏爛打、強迫推銷，幸經警方即時協助才順利脫困。

經警方調查了解，江男是自行從網路批貨、販賣商品，販售商品多以小毛巾為主，每件商品售出後可從中獲利30元，全案詢後依違反社維法移送台北地方法院裁罰。

萬華分局呼籲，警方高度重視西門町地區強迫推銷檢舉案，只要妨害民眾買賣物品的自由意願，而有妨害社會秩序者，均依社維法移送裁罰和違反道路交通管理處罰條例取締告發。