媽咪團購等出火氣 群組一句「神經病」惹官司上身

2019-05-12 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市張姓、徐姓女子都是LINE某團購群組的成員，因其中一項合購的產品等候過久，要求退費而引發群組內討論，徐女一句「還要看你們在那邊互相叫囂」，引發張女不滿，兩人在群組內你一言、我一句言語交鋒，未料張女最後罵一句「搞不清楚狀況神經病」，因群組內有300餘人，徐女提告公然侮辱，台中地院認定犯行，判拘役20天，得易科。

判決指出，張姓、徐姓女子二人都是LINE通訊軟體「媽咪能等之愛買團」的團購群組成員，但因其中一名團員認為合購產品等待時間過久要求退費，經該社團版主將對話訊息轉到群組內後，引發討論，張女指責該名要求退費的團員，徐女出聲「還要看你們在那邊互相叫囂」，引來張女不滿，兩人在群組內口角，張女最後留言「搞不清楚狀況神經病」，徐女憤而提告公然侮辱。

台中地院審理時，張女辯稱該留言不是針對徐女，不過合議庭審視相關對話全文後，認定張女留言的對象就是徐女，且該群組有322人，徐女在張女傳送上開神經病訊息內容後回應「你在說我是神經病嗎？」該則訊息有142人已讀，顯見該LINE群組屬於隨時有不特定人得以登入瀏覽，符合公然的要件。