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阿公不識蘋果牌 撿到MacBook、IPad全丟垃圾桶

2019-05-12 09:55聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

「不會用電腦，全丟了」，台中市金姓老翁在今年1月間，在北區發現劉姓男子遺留在機車座墊上的背包，內有信用卡、蘋果品牌的筆電、平版電腦、現金5萬元等財物，將背包取走後，將現金花用殆盡，但因不會使用電腦，所以將所有背包內的物品，全都丟棄在路旁的垃圾桶內。劉報警協尋，警方事後調閱監視器，發現金涉案。金承認涉案，但稱沒有錢可以賠，全案依侵占罪嫌函送，台中地院判罰4000元、得易服勞役、緩刑2年。

判決書指出，金姓老翁（67歲）在今年1月30日上午5時許，徒步行經北區人行道時，發現一個Porter品牌黑色郵差包，放在一輛機車座墊上，背包內裝有皮夾、劉姓男子的健保卡、身分證、信用卡、金融卡、現金5萬元、蘋果的筆電MacBook、平版電腦IPad等財物。

金發現背包內有現金後，就將背包侵占入己，只把現金取出花用殆盡，劉在同日上午8時許重返現場尋找時，背包早已不見，劉報請警方協助尋找，經警方調閱現場及路口監視器後，得知是金涉案。

金到案時辯稱，他是回家才打開包包查看，裡面只有筆電、一台小台的電子設備及帳簿，沒有看見皮夾、現金及證件，「因為不會使用電腦，就將包包拿到住處附近垃圾桶丟掉」，得知他丟掉的物品也價值數萬元後，他向警方喊窮，辯稱沒有錢，只能被關。

一審審理時，因老翁已與劉姓男子達成和解，因此依侵占罪，判罰4000元，得易服勞役，緩刑2年，全案仍可上訴。

台中市金姓老翁今年初撿到劉姓男子的背包，金因不會用電腦，也不認識蘋果品牌，因此把...
台中市金姓老翁今年初撿到劉姓男子的背包，金因不會用電腦，也不認識蘋果品牌，因此把價值數萬元的MacBook、IPad全丟進垃圾桶，因而吃上官司。示意圖／本報資料相片
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