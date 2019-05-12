台南新設4測速照相點 16個月「吸金」2500萬

2019-05-12 08:51 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市區車流量多，超速‧闖紅燈違規多，交通大隊今天統計，去年1月至今年5月，新設4個固定測速照相機拍下超速及闖紅燈違規案件，總件數1萬4025件，以平均值1800元計算，約為公庫進帳2525萬5千元。警方說，十次車禍九次快，這4個新設測速照相地點都曾發生死亡車禍，汽機車駕駛人一定要減速慢行。

交通大隊在全市共設置84個固定測速照相機，1年多前新設4個，交大統計，去年1月1日至今年5月8日，約1年5個多月來，取締超速部分，第一名龍崎區182市道27.9公里處，共6960件。警方分析說，此路段是台南市龍崎區通住高雄內門區主要道路，郊區限速50里，常有大型重機車過彎時太快出車禍，才設置固定測速照相機，請車友減速慢行。

第二名是南區新平路24號前固定測速照相機，共取締超速3479件，該路段限速50公里，員警說，此路段位於安平工業區內，往來大貨車及大卡車很多，又有很多工廠員工上下班，請往來汽機車減速慢行。

第三名是仁德區台86線西行3.9公里處，共拍下超速1901件。該路段限速70公里，因往來車流量很多，大貨車及大卡車車速快，汽機車駕駛人一定要放慢速度，小心駕駛。