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臉書罵人腦袋進水 台中男被罰1萬

2019-05-12 08:47聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市張姓男子去年7月間在臉書社團不滿宋姓男子的留言回覆，張留言指名道姓，並批評宋「腦袋裝屎、進水、還是豆腐？」家住在台北市的宋姓男子提出公然侮辱告訴，張承認有在臉書留言，一審依公然侮辱判拘役10天，得易科1萬元，檢方認為量刑過輕，提出上訴，台中地院二審維持原判，全案定讞。

判決書指出，張姓男子（32歲）去年7月15日晚間6時許，在台中市大肚區的友人住處，以手機上網連上臉書社團《爆料公社》時，張疑因不滿宋姓男子的留言，因此回覆宋「如果看不懂要表達的話，你怎麼不先反省？幹話連篇！自以為？越不抗議越被吃夠夠！『你腦袋裝 屎?進水?還是豆腐?』」等語。

台中地院審理後認為，因該臉書社團屬於不特定多數人可共見的網路空間，認定張涉犯公然侮辱罪，且張未與宋達成和解，一審判拘役10天，得易科罰金。

檢方認為量刑過輕，提出上訴。二審認為，一審認張僅因細故，即在不特定多數人得以共見之網際網路上公然留言辱罵宋，對宋社會上的人格評價及名譽造成損害，法治觀念實屬淡薄，且迄未與宋達成和解，但審酌張沒有前科，且審理時承認犯行，為節省司法資源，判拘役10日、得易科，一審判決沒有逾越法律規定的範圍，也沒有明顯違反公平正義情事，因此駁回檢方上訴，全案定讞。

台中市張姓男子去年間在臉書社團留言，辱罵宋姓男子，因此吃上公然侮辱官司，遭台中地...
台中市張姓男子去年間在臉書社團留言，辱罵宋姓男子，因此吃上公然侮辱官司，遭台中地院判拘役10日。圖／本報資料相片
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公然侮辱台中市爆料公社
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