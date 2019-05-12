臉書罵人腦袋進水 台中男被罰1萬

2019-05-12 08:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市張姓男子去年7月間在臉書社團不滿宋姓男子的留言回覆，張留言指名道姓，並批評宋「腦袋裝屎、進水、還是豆腐？」家住在台北市的宋姓男子提出公然侮辱告訴，張承認有在臉書留言，一審依公然侮辱判拘役10天，得易科1萬元，檢方認為量刑過輕，提出上訴，台中地院二審維持原判，全案定讞。

判決書指出，張姓男子（32歲）去年7月15日晚間6時許，在台中市大肚區的友人住處，以手機上網連上臉書社團《爆料公社》時，張疑因不滿宋姓男子的留言，因此回覆宋「如果看不懂要表達的話，你怎麼不先反省？幹話連篇！自以為？越不抗議越被吃夠夠！『你腦袋裝 屎?進水?還是豆腐?』」等語。

台中地院審理後認為，因該臉書社團屬於不特定多數人可共見的網路空間，認定張涉犯公然侮辱罪，且張未與宋達成和解，一審判拘役10天，得易科罰金。