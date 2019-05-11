狗狗幫你戒酒癮 花蓮地檢署引進動物治療
以犬馬為師！酒駕肇事近年成為社會眾矢之的，但除修法加重刑責外戒除酒癮的方法卻很有限，花蓮地檢署觀護人室昨天與更生保護會花蓮分會共同合作，開辦為期4個月的動物治療課程，由台灣兒童發展協會馬匹輔助教育中心教練，帶著狗狗「小黑」與12名受保護管束者近距離接觸，透過傳達指令及動物的回饋，學習穩定情緒、認識自我。
主任觀護人黃婉鈺說，社會對於酒駕行為深痛惡絕，近年常將酒駕累犯帶往殯儀館上課或清洗大體冰櫃，基於家屬的心情及顧忌，加上交付保護管束者通常已經假釋或緩刑，所以採用比較緩和的方式，由更保花蓮分會主任徐敏娥負責接洽合作，去年起找來官郁芬及路婕兩位專業教練，進行首次動物輔助治療毒癮，今年則將重點放在酒精成癮。
「動物就像一面鏡子，會隨每個人做出不同回應。」有心理師執照的教練路婕說，過去戒除毒癮和酒癮，多半採用上課教誨及藥物治療，前述方式較為單向缺乏互動，動物治療過去常用於情緒障礙的孩童，近年國外將此法轉用在成人戒癮及老人陪伴都有不錯成效。她舉例在課程中曾有急於表現的學員，與他人下達同樣指令後小狗卻不聽使喚，最後查覺自己容易緊張的性格，就是一種自我認識，透過持續與不同動物建立新的互動，就能逐漸遠離原先沉迷的事物。
教練官郁芬指出，輔助治療課程通常先引進小狗，培養學員跟動物間的熟悉度，進階時才由迷你馬登場，原因是小狗跟人類長期互動較無距離，而馬匹查覺人類情緒最為敏銳，選擇去年在自強外役監獄首次舉辦時，起初10名學員不太熱絡，在小狗登場後開始變得活潑有笑容，還有學員主動提起自家養的狗，有了共同話題後開始樂於發表，最後精於書法的他揮毫寫下「犬馬為師」字帖相送，迄今追蹤都未再染毒，證明動物治療確實有其功效。
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