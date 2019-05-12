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找律師靠運氣？／遇無良律師 破財又失身

2019-05-12 01:08聯合報 記者王聖藜／台北報導

法務部統計，國內有照律師已逾一萬七千人，其中也有害群之馬。 圖／聯合報系資料照片
法務部統計，國內有照律師已逾一萬七千人，其中也有害群之馬。 圖／聯合報系資料照片
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律師界素質良莠不齊，民眾與律師打交道，花冤枉錢還沒解決問題情況很常見，律師損及當事人權益時有所聞，還離譜的是，有律師發現當事人的姿色佳，不顧利益衝突、趁機發展私人關係，還有律師曾要求和當事人上床抵律師費。

法務部統計，國內有照律師已逾一萬七千人，有律師自詡為公益代表、人權律師，但不可諱言，有些律師其實就是生意人，計較「營業所得」。近來還有知名度高的律師，被爆捲進桃色糾紛，被控邀約洽詢法律問題的當事人上汽車旅館。

有些律師標榜財經專業，受大企業聘雇時，可左右的利益龐大，除收取既定報酬，還有律師取得董事席次；律師界曾傳聞有司法官轉任的企業「董事」，被招待出國考察期間案源變少，業者還補貼他費用；也有司法官在任職期間就與企業交好，轉任律師後便到企業擔任法律顧問、董事等。

有些律師誇稱與司法官交情好，有把握把案子搞成緩起訴、緩刑多收「交通費（行賄款）」。另種律師收「交通費」保證不讓當事人被羈押，如果跳票，就說給得太少或給得太晚。

過去曾發生律師教唆當事人作偽證、還有律師曾將偵查中聲押的資料用手機偷拍，還有律師捲入吸金案被起訴，如何淘汰不適格律師，也被視為是國內司法改革的重要一環。

人權考察司法改革
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