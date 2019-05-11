不給錢才分手 男認女方感情詐欺提告求償敗訴

2019-05-11 19:15 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣曾姓男子與鄧姓女子交往期間，曾給鄧女17萬3千餘元，鄧女認為曾的個性不好分手，曾則認為鄧女要給錢才交往，沒給錢就分手，認為對方感情詐欺，對鄧女提出侵權行為損害賠償，要鄧女還他15萬7百元。苗栗地院審理認為，男女交往互相贈與財物實屬常見，若一方因不實原因請求對方贈與財物，才有可能詐欺之嫌，曾沒提出女方有用不實原因要求給錢證據，判曾敗訴。全案可上訴。

曾提告主張，兩人交往期間，前年10月到去年6月，給女方17萬3260元，後來女方因為他沒繼續給錢，而要與他分手，女方還就他臉書的貼文，要對他提告，讓他遭法院判刑（尚未確定）。曾提告主張，女方是因為他有給錢才交往，沒給錢就分手，為感情詐欺，因此提起訴訟，要求女方返還贈與物，要女方給他15萬7百元。

鄧女則稱，兩人在前年10月開始交往，她認為曾個性不好，才與曾分手，沒有感情詐欺，且只有收曾贈與的3萬4千元，是對方主動贈與的，她沒有要求。