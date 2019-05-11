夜點費不算基本工資？法官判中油敗訴 補發265萬退休金

2019-05-11 19:12 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



台灣中油公司聘雇高雄廠區工作人員，大批員工捧中油管理員、輸油技術員等工作飯碗多年，得24小時三班日夜操勞，卻在退休領退休俸時，猛然發現過去工作多年來，輪值夜班才有的「夜點費」並沒有工資計算，造成退休金短少，請求老東家中油公司補發又被拒絕，12名退休老員工才打民事訴訟，請求給付退休金差額，橋頭地方法院判他們勝訴。

據悉，中油公司採24小時、三班制，員工得常態輪班日班、小夜班、大夜班，每兩天一輪，中油當初考量，讓夜班勞工需進食補充生理能量，起初以發放牛奶、麵包等食物為主，長時間下來才慢慢演變成「夜點費」現金。隨物價指數高漲，夜點費一路漲到小夜班250元、大夜班400元。

然而，這筆夜點費該不該算是基本工資的一環？成為退休員工與中油公司的爭執點。中油公司指出，該筆夜點費旨在體恤值夜班勞工辛勞，用來補貼夜點差額，況且，夜點費金額屬於不定期調整，調整幅度也不固定，「跟薪資無關，這是恩惠性給予」，並沒有勞務對價關係。

退休老員工們卻自認，對他們而言，每8天就會領取 2次大夜點費、2次小夜點費，領取頻率甚至還比加班費高，當然算是經常性給予。

橋頭地方法院法官援引最高法院100年度台上字第801號民事判決指出，只要勞工提供勞務，並能經常性取得對價報酬，就具有工資性質，應納入平均工資計算。以爭議夜點費來看，並不是應付臨時性業務需求才偶爾發放的款項，反而是在特定工作條件、固定常態工作中可取得的報酬，符合「勞務對價性」、「經常性給與」兩個關鍵要件，當然屬於工資的一部分。