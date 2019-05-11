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不滿房客不接受租金調漲燒死他 房東判賠家屬600萬元

2019-05-11 17:29中央社 台北11日電

北市詹姓房東不滿房客不接受調漲租金，縱火導致黃姓房客身亡。黃姓被害人3名女兒向詹男求償，士林地方法院日前判決詹男賠償3女共600萬元。

全案起於詹姓房東將台北市大同區歸綏街一處房屋長期租給鄭姓、羅姓、黃姓房客，因所收租金不足支應他承租土地的租金，還有房客不願調漲租金且曾遲繳，因而心生怨恨，打算縱火洩憤。

民國107年4月2日上午6時許，詹姓房東將裝滿汽油的保特瓶放在出租房屋的樓梯間；同年4月4日上午8時許，詹男重回出租房屋，將汽油傾倒在黃姓房客房門外走廊並以打火機點燃，火勢迅速蔓延。

黃姓房客因全身大面積燒灼傷併呼吸道熱損傷而不治身亡，房屋外的機車也遭波及。

士院民事判決書指出，黃姓房客的3名女兒要求詹姓房東各賠每人新台幣200萬元。詹男則主張，對事發過程沒有意見，但沒辦法給那麼多錢，可以賠每個人30萬元。

承審法官認為，詹姓房東的放火行為與黃姓房客的死亡有相當因果關係，依民法規定，不法侵害他人致死者，被害人的父母子女及配偶得請求賠償，審酌黃姓房客的女兒經此經歷必定哀痛逾恆，判決詹男賠償每人各200萬元慰撫金，仍可上訴。

刑事責任部分，一審士林地方法院、二審台灣高等法院都以殺人罪，判處詹姓房東無期徒刑，案件上訴最高法院中。

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