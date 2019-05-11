影／台鋁影城遭竊 外國人大剌剌偷走外風暴兵

2019-05-11 13:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



高雄市MLD台鋁影城遭竊，影城將星際大戰影片中的「帝國風暴兵」藝術裝置，擺在售票口附近的員工出入口內，5月4日不翼而飛，員工調閱監錄畫面，發現1名外籍人士由員工出入口入內，大剌剌偷走這座價值2萬5000元的藝術裝置，昨天報警追查涉案的外籍人士。

據警方瞭解，4名長相似來自中東地區的外籍人士，5月4日到台鋁影城售票口旁，發現2座藝術模型裝置，其中有人要走較大型的模型裝置，但正好被民眾發現，把模型裝置擺回去，隔約5分鐘，其中1人又折返，從售票口旁的員工出入口進入，拿起另1座高約40公分較小的帝國風暴兵模型裝置，看了一眼後就偷走這座裝置。

影城員工發現帝國風暴兵藝術裝置遭竊，自行調閱監錄畫面，發現拿走模型裝置的外籍人士，手拎著這座帝國風暴兵模型裝置，一出員工出入口，走路還大搖大擺得離去，把影片貼上臉書「MLD台鋁」專頁，昨天才向高雄市警前鎮分局報案。

據影城經理報案說，這座模型裝置並不是一般量產的模型，而是影城老闆自國外請人以手工打造出來，價值約2萬5000元，因影城把這座模型當成藝術裝置，才報警要找出涉案的外籍人士。