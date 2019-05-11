北市婦人險被騙48萬積蓄 警：生活單純是遭騙目標

2019-05-11 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



又是假檢警詐騙！北市57歲陳姓老婦日前接到「假檢察官」來電，對方稱「妳的帳戶被當人頭，涉嫌洗錢，聽我的話把帳戶現金領出來，否則偵辦期間都不能領」。陳婦不疑有他到銀行提領，經行員察覺有異報案，警方到場阻止，才保住積蓄。

警方表示，本月8日中午接獲銀行報案，指稱有民眾疑遭詐騙，欲提領大筆現金，經中山分局長安東路派出所警員張政民到場了解，發現是「假檢警」詐騙老梗，立刻告訴陳婦，事後得知陳婦已退休，生活單純，才心生恐懼，欲提領現金並交付假檢察官。

陳婦說，電話中對方自稱檢察官，告訴她違反《洗錢防制法》，若不照指示到銀行提領48萬元現金，她所有帳戶就會被凍結，還強調「偵查不公開」不能告訴任何人。

警方到場先安撫陳婦情緒，並詳細解釋詐騙集團的詐騙手法，陳婦才恍然大悟，保住多年辛苦賺來的積蓄。

警方指出，「假檢警」詐騙是老梗，嫌犯會在電話中謊稱「你的帳戶被當人頭，涉嫌洗錢，地檢署正在偵辦中，偵辦期間帳戶的錢都不能領，時間可能長達一年，現在聽我的話先去把錢領出來，解除凍結」。