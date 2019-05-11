書記官來電誤認詐騙集團 男入監服刑娶越南新娘夢碎

2019-05-11 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市李男因案遭地檢發布妨害自由通緝，警方上門逮人，李恍然大悟前幾天接到自稱書記官電話，內容跟他提及「錢」，以為是詐騙集團不以為意，沒想到錯過報到時機。原來李準備跟心儀的越南女子結婚，面對接下來4個月的刑期，讓他的越南新娘夢碎，懊悔不已。

李男(24歲)因走私私菸遭判刑4個月，李與家人關係不好、沒有聯繫，獨自在外居住，沒收到法院寄到戶籍地的通知書遭通緝，警方3月逮捕李男。

李男繳納12萬元罰金後，自行下載警政署的「警政服務APP」，每天不定時查詢自己是否遭通緝，讓自己有心理準備到法院報到，沒想到才2天忘記查詢，竟剛好在這期間被發布通緝。

台中市警局第三分局立德所警員劉凱豪調查，李男因妨害自由案再度遭到通緝，上周四到李租屋處逮人，李男大吃一驚，直呼2天前才用警政署APP查詢自己沒有遭通緝，怎麼2天偷懶沒查，就被發布通緝？

警方出示通緝資料後，李男知道要入監服刑4個月，擔憂問，「那我結婚怎麼辦？」原來李男2個月前飛去越南，相中心儀對象，已與對方在越南訂婚，目前正跟移民署做最後面談與領證程序，準備將美嬌娘娶回家，沒想到要入監服刑，這下他娶越南新娘的美夢幻滅。