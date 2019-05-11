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關鍵一票是誰的？高雄2里長同票惹議 法院這樣判

2019-05-11 11:00聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

去年九合一大選開票，高雄市內門區光興里長陳姓、林姓候選人均得票281票，依選罷法抽籤後，由陳姓候選人當選里長。沒想到落選方事後卻提當選無效訴訟，主張只要1張有錯，就足以逆轉結果，更遑論當時無效票達10張。然而，橋頭地方法院檢視爭議選票後，認定現任陳姓里長當選有效，駁回無效訴之訴。

第三屆內門區光興里長選舉領票數是572票，扣掉剩餘票，共開出10張無效票，陳姓、林姓候選人所得到的有效票均是281票。

林姓候選人指出，開票過程中，唱票、計票疑似不同步，加上人員走動吵雜，有些爭議票算入對手有效票，請求開箱驗票，查出一張無效爭議票，上頭出現2個不完整蓋印，同時圈選了2名候選人，林、陳雙方各執是自己的票。

林姓候選人主張，以相對位置看來，該張無效爭議票可見，有一個蓋印清楚、完整蓋在自己的圈選欄位上，另一個蓋印則蓋在兩人中間的空白欄位，以此認為，該選票很明顯，「第一次是要蓋給我」，但可能投票人眼力不濟，才蓋到中間空白處，再試第二次，才準確地蓋到他的圈選欄，「應該算我的有效票」，自認得票數應為282票。

陳姓候選人也用相同理由，主張該張爭議票是自己的有效票。

橋頭地方法院指出，該張選票可見，林姓、陳姓候選人圈選欄位上，均有明顯蓋印，有同時圈選二人的情形，依選罷法第64條第1項第1款規定，同時圈選2組、或2個侯選人、政黨以上，應屬無效票，駁回林姓候選人之訴，經抽籤當選的陳姓里長依舊當選有效。

高雄市內門區光興里長陳姓、林姓候選人去年選舉同票，陳姓候選人經抽籤當選，但落選者...
高雄市內門區光興里長陳姓、林姓候選人去年選舉同票，陳姓候選人經抽籤當選，但落選者不滿提當選無效訴訟，審結後被橋頭地方法院駁回。記者賴郁薇／攝影
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選罷法當選無效
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