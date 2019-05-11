關鍵一票是誰的？高雄2里長同票惹議 法院這樣判

2019-05-11 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



去年九合一大選開票，高雄市內門區光興里長陳姓、林姓候選人均得票281票，依選罷法抽籤後，由陳姓候選人當選里長。沒想到落選方事後卻提當選無效訴訟，主張只要1張有錯，就足以逆轉結果，更遑論當時無效票達10張。然而，橋頭地方法院檢視爭議選票後，認定現任陳姓里長當選有效，駁回無效訴之訴。

第三屆內門區光興里長選舉領票數是572票，扣掉剩餘票，共開出10張無效票，陳姓、林姓候選人所得到的有效票均是281票。

林姓候選人指出，開票過程中，唱票、計票疑似不同步，加上人員走動吵雜，有些爭議票算入對手有效票，請求開箱驗票，查出一張無效爭議票，上頭出現2個不完整蓋印，同時圈選了2名候選人，林、陳雙方各執是自己的票。

林姓候選人主張，以相對位置看來，該張無效爭議票可見，有一個蓋印清楚、完整蓋在自己的圈選欄位上，另一個蓋印則蓋在兩人中間的空白欄位，以此認為，該選票很明顯，「第一次是要蓋給我」，但可能投票人眼力不濟，才蓋到中間空白處，再試第二次，才準確地蓋到他的圈選欄，「應該算我的有效票」，自認得票數應為282票。

陳姓候選人也用相同理由，主張該張爭議票是自己的有效票。