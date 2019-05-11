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無視停工令續排廢水 地下廠家判10月併科30萬

2019-05-11 10:04聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南一地下工廠杜姓負責人非法從事鐵製品表面清洗作業且偷排廢水，前年已被環保局依違反水汙染防治法裁罰且勒令停工，去年間無視停工處分繼續作業，兩度被環保署南區督察大隊等抓到，經檢方起訴，台南地院認杜累犯，加重其刑，應執行10月徒刑，併科台幣30萬罰金，可上訴。

判決指出，杜第3次無視環境安全和市府的停工命令，違法施工，一再將環境安全當不需要付費的成本，賺取他私人的財富。經環保局人員現勘，確認杜在起訴之後，已經把作業現場的鐵製桶槽全部移除、廠區內已無作業人員且無作業情形。院方考量杜一再違法施工，決定併科罰金，希望能讓杜感受違法的代價是昂貴的，此後不再消耗全民依賴生養的環境安全賺自己不應該賺的錢。

檢方調查，杜2105年違反水汙染防治法，經地院判處有期徒刑4月確定，易科罰金而執行完畢。然而，該工廠未領有營利事業登記證、工廠設立登記證及主管機關核准的貯留許可文件，非法從事鐵製品表面清洗作業，環保局2017年6月稽查發現，並於同年9月勒令停工。

未料，杜無視停工令，去年2月、9月間，繼續從事以鍋爐加入脫脂溶液蒸煮鐵製品去漆後，再以清水清洗的作業，兩度被環保署環境督察總隊南區督察大隊、環保局會同警方當場查獲。杜也自白犯行。

台南地下工廠杜姓負責人非法從事鐵製品表面清洗作業且偷排廢水，被環保局勒令停工還繼...
台南地下工廠杜姓負責人非法從事鐵製品表面清洗作業且偷排廢水，被環保局勒令停工還繼續作業，台南地院認杜累犯，加重其刑，應執行10月徒刑，併科30萬罰金。圖／本報資料照
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