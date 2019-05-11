影／北市中學整樹挖出骸骨 上午再度開挖

2019-05-11 09:45 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



台北市龍山國中上周因整治路樹工程，意外挖出一具骸骨，報警處理後，今早9時再次開挖，確認有無其餘骨骸，檢警也已介入釐清。

位於台北市南寧路上的龍山國中上週在校內進行路樹整治工程時，工程人員意外在一處草皮中挖出一具骸骨，向校方反應後，立刻報警處理。警方到場蒐證後移置骸骨，並回填該處。