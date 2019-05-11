炒作松崗股價獲利逾億元 朱國榮移送北檢複訊

2019-05-11 00:17 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



檢調接獲檢舉指松崗資產管理公司（6240）被國寶集團總裁朱國榮入主後，爆發朱涉嫌以相對成交及高買等方式，炒作股價獲利1億多元。台北地檢署今指揮調查局新北市調查處，兵分16路搜索松崗公司及朱國榮住家等處，約談朱國榮、女密友林桂馨等40名嫌疑人，半夜12點10分朱移送複訊。

朱國榮在調查官陪同下步入北檢，現場媒體詢問「有沒有炒股？」他僅低聲說「別這樣」，就急步向前進入法警室。

檢調獲報，去年2月至4月間，朱國榮涉嫌以相對成交等方式炒作松崗股價，從每股27元炒作至最高到94元，共有六個集團，分別屬公司派及市場派，不法獲利逾1億元，涉證券交易法。

新北市調查處從下午陸續將犯罪嫌疑人移送北檢複訊，檢察官李彥霖訊後依違反證交法諭令數名被告各以10萬至50萬元不等金額交保，朱國榮則在半夜12點10分移送北檢，將漏夜偵訊。

松崗資產管理公司則在今年4月間改名為松崗數位文創有限公司。

朱國榮炒股不只一起，他涉嫌在2011至2013年間用人頭戶炒作龍邦國際興業股票，待成功拉抬股價倒貨給國寶人壽，藉此坑殺散戶，至少獲利3000萬元，遭台北地檢署依違反證券交易法起訴。台北地院去年6月5日判朱國榮應執行15年。