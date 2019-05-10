盜砍肖楠200公斤 大溪警林務局共同查獲山老鼠

2019-05-10 19:22 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



狡猾山老鼠落網！桃園市大溪警分局日前接獲民眾檢舉，掌握有不肖人士竊盜國有林木，今日上午掌握到監控車輛往大溪方向行駛，警方先尾隨在後，並通報警網於路口設路障攔檢，前後包夾讓不肖人士進退兩難，警方上前示意受檢，查獲車上載滿一批肖楠木，當場將嫌犯逮捕偵辦。

復興分駐所所長呂尚紘指出，日前接獲民眾檢舉線報後，立即積極部署，並通知山地各派出所與林務局大溪工作站共同監控查緝。今日上午6點左右，霞雲派出所所長洪明德執行巡邏勤務時，行經台7線公21公里處，發現監控車輛往大溪方向行駛，先予以尾隨在後，並通報線上警網攔檢。

呂尚紘所長也立即整裝，率員警至台7線與中正路口佈設路障攔檢，該車行經該處時，見前後遭警方包夾進退兩難，警方示意駕駛停車受檢，果然於車內查獲肖楠木，清點後共達200公斤。

警方請林務局新竹林區管理處大溪工作站人員到場鑑定，林務局人員表示，該批肖楠木為國家公告的貴重木，屬於天然林，從國有林班地流出，居住桃園市的43歲鍾姓嫌犯辯稱，是受雇於他人來載運肖楠木，但對於受雇人交代不清、警方於訊後依違反森林法及竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。