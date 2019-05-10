人行道上撞傷人 自行車少年得負全責賠32萬

2019-05-10 18:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北一名少年前年8月騎自行車經過新北地院門口，因騎上人行道，不小心撞傷羅姓女子，被求償54萬餘元，且父母也得連帶負賠償責任；法院審理時，少年父母主張羅女當時邊走路邊滑手機，未注意身旁周遭情況，也有過失，但說法未被採信，最後得賠對方32萬餘元。全案可上訴。

判決指出，少年因為騎車撞到羅姓女子，導致羅女重心不穩撞到一旁石柱，有腦震盪、門牙骨裂、牙齒鬆動和全身多處挫傷等傷勢，所以被求償數十萬元的醫療相關費用和精神撫慰金。少年父母則認為求償金額過高，認為慰問金和醫藥費應該只要1萬多元，若牙齒需要治療，應該按強制險理賠標準，每顆上限2萬元。

少年父母辯稱，少年是因為馬路慢車道有行人占用才會騎上人行道，並非故意行駛在人行道上。而且，羅女一邊走路一邊滑手機，沒有注意身旁周遭情況，導致被撞後倒地撞到石柱，也應負一部分的責任。

法院認為，按我國交通相關法規，目前只禁止汽車和慢車駕駛人在行駛中以手持方式使用行動電話，未禁止行人在步行時使用行動電話。而且，羅女當時是走在專供行人通行的人行道，自無注意兩旁有無自行車闖入人行道的義務。