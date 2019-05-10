親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
北市長訴訟宣判
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

鴻海新任董事名單出爐 這兩人任董座呼聲高

拒檢掐脖動粗 外籍男子扯不識警察判4個月

2019-05-10 18:53聯合報 記者邵心杰╱即時報導

美國籍男子拉希爾去年11月間騎乘未懸掛車牌機車，遭身著制服及印有「Police」反光背心陳姓員警騎警用機車攔停，他堅持要騎車離開，陳伸手拔鑰匙阻止，竟徒手掐住陳脖子且與陳拉扯成傷，經支援警力到場才將他制伏逮捕，他辯稱，當時陳沒有告訴他「我是警察」，他覺得陳是交通指揮員，台南地院認他犯傷害罪，處4月徒刑，可上訴。

判決指出，拉希爾大學畢業，在台灣居住2年，目前待業中。去年11月19日下午5點，經台南市警局第四分局育平派出所陳姓員警攔停，拉希爾明知陳是依法執行警察職務的公務員，竟徒手掐住陳的脖子並與陳拉扯，致頭部、下背及右側上臂挫傷瘀傷，以強暴方式妨害警員依法執行職務，經檢方起訴。

拉希爾辯稱，當時陳沒有告訴他「我是警察」，他覺得陳是交通指揮員。他表示，當時跟陳說他沒有護照，如果需要的話要回家拿，所以慢慢騎動他的車子，看陳有什麼反應，但是陳沒有講話，所以他不知道陳有阻止他離開的意思；他當時是要伸手跟陳拿回他的鑰匙，陳以為他要搶回鑰匙，就直接去勾他的脖子要制伏他，他才會掐陳的脖子反抗。

陳表示，當時在健康與建平路口交通指揮，看到對方騎車過來，機車沒有懸掛車牌，停在超商前面，表明車子沒有掛車牌在台灣是不能行駛的。雙方爭執幾句，對方堅持要騎車離開，他才把鑰匙拔下來阻止對方上路，未料，對方右手伸過來要抓鑰匙，左手往他的脖子掐上來，最後請同事前來支援，到場後將人逮捕。

陳說，當時他全身穿著警察制服，且對方就停在他的警用機車後面，所以當下對方知道他是警察，也沒有質疑其身分，同時，當天穿的是交通崗的反光背心，上面有英文寫「Police」。

葉姓目擊者證稱，看到員警盤查該名外籍男子，外籍男子一直執意要騎走機車，後來就有一些爭執；他說，是外籍男子先出手打員警，先抓住員警的脖子，之後就開始打員警。

台南地院認拉希爾所辯無非是事後畏罪卸責之詞，難認屬自衛行為，審酌他對員警依法執行勤務時，不聽勸阻且以掐脖子等方式對員警施加暴行，不僅破壞國家法紀及尊嚴，也嚴重危害值勤員警的人身安全及公務執行，且迄今仍未有悔悟之意，也未與陳達成和解。

拉希爾辯稱，陳沒有告訴他「我是警察」，他覺得陳是交通指揮員，台南地院認他所辯無非...
拉希爾辯稱，陳沒有告訴他「我是警察」，他覺得陳是交通指揮員，台南地院認他所辯無非是事後畏罪卸責之詞，認他犯傷害罪，判4月徒刑，可上訴。記者邵心杰／翻攝
分享
拉希爾（中）拒檢，堅持要騎車離開，員警伸手拔鑰匙阻止，竟徒手掐住陳脖子且與陳拉扯...
拉希爾（中）拒檢，堅持要騎車離開，員警伸手拔鑰匙阻止，竟徒手掐住陳脖子且與陳拉扯成傷。記者邵心杰／翻攝
分享

警察制服公務員
獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

網友罵高市議員「一群貪汙共犯」 行船人涉案被查獲

2019-05-10 12:50

盜砍肖楠200公斤 大溪警林務局共同查獲山老鼠

2019-05-10 19:22

人行道上撞傷人 自行車少年得負全責賠32萬

2019-05-10 18:58

檢察官找警察騎車實測時間 男丟車體至捷運軌道遭起訴

2019-05-10 18:02

錯放嫌疑犯又PO網 法官陳諾樺「被建議」書面警告

2019-05-10 16:50

綠營大老張俊宏證交法有罪 今赴執行科報到

2019-05-10 16:43

為保護女童踢爆性侵疑雲 護理師挨告獲不起訴

2019-05-10 16:25

詐團躲山區民宿騙大陸人 美國女工程師上當

2019-05-10 15:55

國寶總裁朱國榮涉炒股松崗獲利逾億 檢調今發動搜索

2019-05-10 15:02

選舉無效丁守中敗 柯文哲：知道了，繼續工作

2019-05-10 14:46

永靖派出所前槍聲大作 毒嫌休旅車被偵防車前後包夾

2019-05-10 14:34

男子帶半公斤毒品趴趴走 板橋警與海巡署開13槍緝毒

2019-05-10 14:33

男跨坐朋友身上狂毆10分鐘 打死人遭判7年2月

2019-05-10 13:59

影／中年二度求職者注意！徵才面試可能拐你當詐騙車手

2019-05-10 13:44

屁孩組集團網路賣車 洗劫買家還搶走BMW

2019-05-10 12:16

護瓜勤務有斬獲 採瓜工人竟是通緝犯

2019-05-10 12:14

高招禿子男遭通緝辭工作 花言巧語女網友樂金援

2019-05-10 12:10

台東破獲「家族式」詐欺集團 逮捕10人

2019-05-10 11:29

3C正妹電獺少女公司爆內鬼 會計侵占206萬多公款遭訴

2019-05-10 11:04

大陸人來台灣擔任車手 詐取提款卡被婦人識破

2019-05-10 10:45

網拍仿冒「Canon」、「SONY」大廠電池 遭起訴商標法

2019-05-10 10:42

撞死清大博士生後一再犯案 胡家瑞今又1案判有罪

2019-05-10 10:23

自稱「鴻海員工」騙財純情女 他辯：男生愛面子

2019-05-10 09:31

4歲女兒打翻綠豆湯…莽男抓狂 暴打妻女

2019-05-10 00:45

「剁一剁」、「丟山上」 虐死1歲女童 還想毀屍滅跡

2019-05-10 00:35

家族7人聯手 斃死豬製叉燒、肉羹

2019-05-10 00:25

集體接受性招待？調查局前鎮站爆醜聞

2019-05-10 00:18

基市議員何淑萍當選無效一審過關 公公賄選判刑

2019-05-10 00:11

救護車逆向釀2車擦撞 法官相挺判無罪確定

2019-05-09 22:19

婦聯會附隨組織案 二度聲請停止執行遭駁回確定

2019-05-09 18:43

台南6選區驗票後王、唐都稱勝選 地院30日宣判

2019-05-09 17:57

運通公司罰不怕 非法堆置燒結土多達7千立方公尺

2019-05-09 16:45

去年近兩千被告向派出所報到 刑事局：加重警察負擔

2019-05-09 15:58

沒行政管轄權 法院又撤銷Uber4件共億元罰鍰

2019-05-09 15:56

400頭斃死豬成噁叉燒 高雄黑心一家人全被判刑

2019-05-09 15:11

護理人員繫黃絲帶 小英：願做後盾

2019-05-09 12:38

影/前妻遭前夫掐脖子險斷命 婚姻存續爭吵爆發衝突

2019-05-07 10:42

建管人員涉賄被搜索 新竹縣府：配合調查、盡快釐清

2019-05-03 12:17

醉漢鬧「下半身失蹤」涉嫌公然猥褻 因這原因被判無罪

2019-05-01 20:47
看更多

熱門文章

結果出爐！丁守中提選舉無效訴訟 法院今判敗訴

2019-05-10 14:02

韓國瑜你太超過了！韓粉：連澄清湖旁小路都變這樣

2019-05-10 14:03

集體接受性招待？調查局前鎮站爆醜聞

2019-05-10 00:18

選舉無效今宣判 柯P大嘆：希望司法是可信的

2019-05-10 10:23

拍廟會國樂正妹被「媚眼瞪」 網友讚：這團素質高啊

2019-05-10 11:47

影／男子廟前被撞死 警疑毒品交易糾紛釀殺機連夜逮人

2019-05-10 01:50

撞死清大博士生後一再犯案 胡家瑞今又1案判有罪

2019-05-10 10:23

他嘆「台灣58％的人拿不出10萬應急」 網哭：連1萬都沒有

2019-05-10 16:07

徵求模特兒代言商品 22名少女上當自拍裸照

2019-05-09 22:26

丁守中選舉無效敗訴 王鴻薇兩字回應

2019-05-10 15:57

爭議票只有58票 法院：全給丁守中也不會翻盤

2019-05-10 17:08

影／談判不成男被車撞慘死驚悚影帶曝光 3人到案

2019-05-10 11:11

邀女友人參觀新房 他求歡不成竟扒光對方硬上床

2019-05-10 09:28

甜美正妹挑戰24小時機車環島 網友：帶我去

2019-05-10 14:23

3C正妹電獺少女公司爆內鬼 會計侵占206萬多公款遭訴

2019-05-10 11:04

網友罵高市議員「一群貪汙共犯」 行船人涉案被查獲

2019-05-10 12:50

他贈吳寶春麵包讚媽媽警察 媽警讚：隔天早餐準備好了

2019-05-10 14:40

影／狗毀盆栽憤打狗 引多人蛋襲住處

2019-05-10 10:51

永靖派出所前槍聲大作 毒嫌休旅車被偵防車前後包夾

2019-05-10 14:34

浴室漏水找水電工維修 處理方式讓屋主看傻了眼

2019-05-10 17:31

選舉無效敗訴 丁守中遺憾考慮上訴

2019-05-10 15:51

丁守中敗訴 國民黨市黨部：選舉史上悲哀

2019-05-10 15:22

蓄意衝撞？轎車高速撞死人後4男竄逃 警研判非單純車禍

2019-05-09 23:43

獨／英國進口大麻種子 209兵工廠下士成藥頭

2019-05-09 20:47

官司下午宣判！柯營沙盤推演 投票延長影響年輕人投票

2019-05-10 11:04

花蓮七星潭海域發現女浮屍 岸巡人員撈上岸急尋家屬

2019-05-10 19:18

人夫偷吃嫩他一輪的小三 老婆查行車記錄器洩姦情

2019-05-10 12:11

選舉無效訴訟今將宣判 丁守中親自出庭聽判

2019-05-10 11:20

網友自製「省錢吃法計算機」 教你泡麵怎麼加料最省錢

2019-05-10 15:34

國寶總裁朱國榮涉炒股松崗獲利逾億 檢調今發動搜索

2019-05-10 15:02

影／最美麗的風景！雨夜眾人撐傘揮舞手機燈護受傷騎士

2019-05-10 15:00

救護車逆向釀2車擦撞 法官相挺判無罪確定

2019-05-09 22:19

酒醉客人吐了一車 司機收3500元「不會超過吧？」

2019-05-10 16:36

債務糾紛 槍毒男強擄女老師

2019-05-10 00:28

自稱「鴻海員工」騙財純情女 他辯：男生愛面子

2019-05-10 09:31

邊開邊投票致「棄姚保柯」？ 法院：看不出棄保效應

2019-05-10 16:39

妻搭小黃被撞拋摔 丈夫悲慟 「我的老婆就這樣沒了…」

2019-05-10 00:40

丁守中選舉訴訟下午宣判 連宋也曾提出選舉無效

2019-05-10 11:04

屁孩組集團網路賣車 洗劫買家還搶走BMW

2019-05-10 12:16

鄉民抗議台糖「聞到豬屎味，就到阿公家！」

2019-05-10 10:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top