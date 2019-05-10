拒檢掐脖動粗 外籍男子扯不識警察判4個月

2019-05-10 18:53 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



美國籍男子拉希爾去年11月間騎乘未懸掛車牌機車，遭身著制服及印有「Police」反光背心陳姓員警騎警用機車攔停，他堅持要騎車離開，陳伸手拔鑰匙阻止，竟徒手掐住陳脖子且與陳拉扯成傷，經支援警力到場才將他制伏逮捕，他辯稱，當時陳沒有告訴他「我是警察」，他覺得陳是交通指揮員，台南地院認他犯傷害罪，處4月徒刑，可上訴。

判決指出，拉希爾大學畢業，在台灣居住2年，目前待業中。去年11月19日下午5點，經台南市警局第四分局育平派出所陳姓員警攔停，拉希爾明知陳是依法執行警察職務的公務員，竟徒手掐住陳的脖子並與陳拉扯，致頭部、下背及右側上臂挫傷瘀傷，以強暴方式妨害警員依法執行職務，經檢方起訴。

拉希爾辯稱，當時陳沒有告訴他「我是警察」，他覺得陳是交通指揮員。他表示，當時跟陳說他沒有護照，如果需要的話要回家拿，所以慢慢騎動他的車子，看陳有什麼反應，但是陳沒有講話，所以他不知道陳有阻止他離開的意思；他當時是要伸手跟陳拿回他的鑰匙，陳以為他要搶回鑰匙，就直接去勾他的脖子要制伏他，他才會掐陳的脖子反抗。

陳表示，當時在健康與建平路口交通指揮，看到對方騎車過來，機車沒有懸掛車牌，停在超商前面，表明車子沒有掛車牌在台灣是不能行駛的。雙方爭執幾句，對方堅持要騎車離開，他才把鑰匙拔下來阻止對方上路，未料，對方右手伸過來要抓鑰匙，左手往他的脖子掐上來，最後請同事前來支援，到場後將人逮捕。

陳說，當時他全身穿著警察制服，且對方就停在他的警用機車後面，所以當下對方知道他是警察，也沒有質疑其身分，同時，當天穿的是交通崗的反光背心，上面有英文寫「Police」。

葉姓目擊者證稱，看到員警盤查該名外籍男子，外籍男子一直執意要騎走機車，後來就有一些爭執；他說，是外籍男子先出手打員警，先抓住員警的脖子，之後就開始打員警。

台南地院認拉希爾所辯無非是事後畏罪卸責之詞，難認屬自衛行為，審酌他對員警依法執行勤務時，不聽勸阻且以掐脖子等方式對員警施加暴行，不僅破壞國家法紀及尊嚴，也嚴重危害值勤員警的人身安全及公務執行，且迄今仍未有悔悟之意，也未與陳達成和解。